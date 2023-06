Presentan el Comité de Apoyo a Marcelo Ebrard en SLP

El ex dirigente de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, Eugenio Govea; el ex diputado panista, Rolando Hervert; el ex diputado federal priísta, Salomón Rosas y otros actores políticos, anunciaron abiertamente su respaldo a Marcelo Ebrard al asegurar que el movimiento que apoya al canciller no es de partidos, sino de gente libre.

Aunque solamente sonrieron cuando se les preguntó si no temían ser expulsados de sus respectivos partidos, Govea recordó que él tomó la decisión de retirarse; los otros están “en un receso”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Los integrantes de Comité de Apoyo a Marcelo Ebrard en San Luis Potosí, anunciaron haberse reunido ya con un grupo de empresarios, para fortalecer con ellos el proyecto rumbo al 2024.

A su vez, Rosas señaló que Ebrard cuenta con apoyo de muchos potosinos porque ha traído “muchas cosas” a San Luis –aunque solamente mencionó su supuesta intervención en la llegada de la empresa BMW-, y aclaró que el feminismo que enarbola “no es un rollo para ganarse simpatías”.

Consideró a Ebrard como un continuador del cambio, pero que lo hará con un sello diferente; destacó su “visión aspiracionista”, e indicó que será un factor de unidad para la sociedad. “En Marcelo tenemos el mejor perfil de Morena para que los próximos seis años pueda dirigir los rumbos de esta nación”, dijo.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

En conferencia de prensa también se habló que, igual que su candidato, no están a favor del “dedazo” como método para la elección del abanderado de Morena e, igual que él, están a favor de la consulta, y por ello respaldan también la posibilidad de un debate entre los aspirantes.

A su vez, el diputado local por Querétaro, Juan José Jiménez, enlace en San Luis Potosí, presentó el libro “El Camino de México”, una autobiografía de Ebrard, al que calificó como un candidato abierto a la gente, y que en cada una de sus oportunidades ha impulsado causas y fomentado marcos normativos para una sociedad en desarrollo.