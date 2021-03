Presenta Octavio Pedroza iniciativa para crear Secretaría de la Mujer

Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, presentó en el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana para elevar a Secretaría el Instituto Estatal de las Mujeres.

En rueda de prensa, mujeres líderes de diferentes sectores e integrantes de la Coalición “Sí por San Luis” como Beatriz Benavente Rodríguez, Guadalupe Alamaguer Pardo, Josefina Salazar Báez, Dulce Karina Benavides Ávila, Elodia Gutiérrez Estrada y Esther Angélica Martínez Cárdenas, respaldaron la iniciativa y celebraron que el candidato del PRI-PAN-PRD y Conciencia Popular no espere a ser gobernador para realizar propuestas, sino que desde ahora esté actuando a favor de las mujeres.

Llamaron al Congreso del Estado a darle celeridad a esta propuesta ciudadana, porque urge fortalecer el Instituto Estatal de las Mujeres creado en 2004, a través de nuevas y mayores facultades que permitan crear políticas transversales a favor la mujer.

De aprobarse esta iniciativa, San Luis Potosí se convertirá en el noveno Estado en contar con una Secretaría de la Mujer, porque es prioritario que la entidad potosina esté a la vanguardia, frente a un gobierno federal que recortó drásticamente el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres y dejó a miles de mujeres sin acceso a guarderías, a albergues y a muchos otros programas exitosos que ayudaban a resolver problemáticas que hoy padece este sector de la población.

Guadalupe Almaguer, diputada federal del PRD, resaltó que al crearse esta Secretaría tendrá mayores recursos y sin recursos no puede haber una transformación en la vida de las mujeres y las niñas potosinas.

Sostuvo que el primer empoderamiento que puede tener una mujer es el económico y la administración estatal debe sentar las bases para que esto se convierta en una realidad.

Beatriz Benavente, diputada local del PRI, afirmó que lo primero que tiene que reconocer es que Octavio Pedroza no está esperando a convertirse en gobernador para actuar a favor de las mujeres, sino que desde ahora presentó una iniciativa de ley para apoyar a este sector.

A su parecer en los últimos años, los diferentes niveles de gobierno lo único que venían haciendo era “patear el bote” y haciendo a un lado su responsabilidad, en lugar de asumir su compromiso a favor de las mujeres.

Laura Patricia Silva Celis, diputada local con licencia, aseguró que para ella significa mucho que el próximo gobernador esté trabajando para crear un espacio consolidado a favor de la mujer potosina. Para ella, esta iniciativa revela que se hizo un trabajo previo y la próxima administración estatal tendrá un rumbo claro.

Agregó que las mujeres con las que se ha encontrado le aseguran que se vive en una sociedad desigual, donde hay abuso, acoso y “hoy creo que nosotras las mujeres potosinas hemos encontrado una herramienta que fortalecerá la defensa de nuestros derechos. Estamos encontrando en esta Secretaría un espejo en el cual podamos reflejar nuestras necesidades”.

Los Estados que actualmente cuentan con una Secretaría de la Mujer son: Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán, Coahuila, Michoacán y Zacatecas, denominación que está generando un cambio en las raíces de la administración en lo tocante a los derechos de la mujer.

Elodia Gutiérrez Estrada, aspirante a regidora de mayoría de la capital, expresó su indignación al gobierno federal por reducir el presupuesto federal al Instituto Nacional de las Mujeres, porque al actuar así “les quitaron a las mujeres el derecho a las guarderías, a los albergues, los grandes pasos que se habían dado se han venido reduciendo y precisamente por eso es que se presenta esta iniciativa de ley”.

Por su parte, Esther Angélica Martínez Cárdenas, representante de mujeres del PRI Estatal y de la CTM hizo un llamado al Congreso del Estado para que ayude a darle agilidad y prontitud a la propuesta.

"SLP merece decencia y honestidad", habla Octavio Pedroza Gaitán

El candidato a la gubernatura de la coalición "Sí por San Luis Potosí", César Octavio Pedroza Gaitán, llamó a la ciudadanía a que este 6 de junio elija la decencia y la honestidad para gobernar la entidad potosina.

"Nuestro Estado está en peligro, no podemos permitir que vengan a intentar ser gobierno los que no lo merecen, los que no tienen el arraigo, los que no tienen la experiencia, los que no tienen la decencia que hoy exige el pueblo potosino, ¡hoy es el tiempo de la gente decente!", aseveró durante un evento en Cerritos.

Cortesía | Octavio Pedroza Gaitán

Recordó que sus raíces están en ese municipio, ya que su abuela materna, Guadalupe Anaya Arellano nació ahí, por lo que afirmó "no me siento regresar a Cerritos, porque yo nunca me he ido de aquí".

En su gira por la zona Media, también acudió al municipio de Rayón, donde aseguró que nadie quiere un Estado donde no se apoye al campo, se cancelen programas como el Seguro Popular o el de Estancias Infantiles y las mujeres no puedan salir a las calles.

“El gobierno encabezado por Morena le ha quedado a deber a los mexicanos”, sentenció, por lo que hizo un llamado a apoyar a la coalición "Sí por San Luis Potosí", conformada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, que en el pasado han sido adversarios, pero nunca enemigos.

Cortesía | Octavio Pedroza Gaitán

Ahí, candidatos a la alcaldía de Rayón: por el Partido Acción Nacional (PAN), Cynthia Nallely Hernández Núñez; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Giovanni Christian Montes Mares; y por el Partido Conciencia Popular (PCP), Martha Núñez Tello; cerraron filas a favor de Octavio Pedroza.

El candidato a la gubernatura dijo que la unión de estos cuatro partidos políticos es una muestra de madurez política, ya que se supieron dejar de lado diferencias del pasado en busca de un proyecto en conjunto.