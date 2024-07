Presa San José, cerrada para comercio y paseantes hasta nuevo aviso

Entre 25 y 30 comerciantes dedicados a la tradicional venta de gorditas en el paseo a la Presa San José, no podrán trabajar al menos este fin de semana, debido a los riesgos de deslaves y desprendimiento de rocas que, en dado caso, afectaría el área de alimentos donde se instalan.

Este jueves, luego de las advertencias de investigadores universitarios, acudieron a entrevistarse con el director de Comercio Municipal, Jorge García, para cerciorarse de los riesgos.

Se les informó que al menos este fin de semana no podrán instalarse, aunque no se les ofreció alguna alternativa de reubicación por lo pronto.

Los vendedores, en su mayoría mujeres dedicadas a la elaboración de gorditas, fritanga y otros alimentos tradicionales, acuden cada fin de semana a realizar sus ventas.

García Medina les informó que personal especializado acudió para corroborar el riesgo, el cual aún se está evaluando, por lo que se resolvió suspender la actividad comercial hasta que se confirme la información con las autoridades correspondientes.

Los comerciantes aceptaron suspender sus actividades hasta nuevo aviso, máxime que también estará restringida la visita de paseantes en la zona.

La Dirección de Comercio envió a inspectores para corroborar que no exista actividad comercial en el lugar y se estará monitoreando para evitar que alguna persona acuda a instalarse hasta que no se informe por parte de las autoridades correspondientes de que no existe algún riesgo para los comerciantes y comensales, que acuden tradicionalmente los fines de semana a degustar de los platillos que ahí se ofrecen.