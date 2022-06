Presa La Maroma debe funcionar en el Altiplano

El altiplano potosino necesita que la presa La Maroma funcione, pero primero se debe reactivar el proyecto de construcción que fue suspendido por presuntas irregularidades durante la pasada administración manifestó la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga

Expuso que se respaldará la propuesta del Gobierno del Estado para buscar retomar este proyecto y que se realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades sobre las irregularidades y malos manejos que dieron origen a la cancelación de la obra.

“El Gobernador del Estado, ha comentado la importancia del proyecto de la Presa La Maroma y sabemos que con anterioridad ha habido irregularidades con el proyecto que se quedó y con la inversión que se hizo en su momento, por ello, se tendrá que investigar en donde quedó el recurso que supuestamente se invirtió en la presa, porque sabemos que no hay nada, hemos estado ahí físicamente y no hay absolutamente ni cortina, ni camino, no hay nada”.

La legisladora indicó que éste es un proyecto importante para la zona altiplano, que puede ayudar a atender el problema del abastecimiento de agua para la población, “y vamos a estar nosotros haciendo lo correspondiente desde el Poder Legislativo para poder respaldar la palabra del Gobernador y para que sea un proyecto que sea realidad y que la gente ya no carezca de este líquido”.

Señaló que serán las autoridades competentes las que deberán revisar a fondo los recursos que fueron empleados en la realización de este proyecto, para deslindar responsabilidades contra quienes resulten responsables, por lo que se esperan los resultados de estas investigaciones.

“Hemos visto que este gobierno tiene esa intención, de tener claras las cosas y ver la gente que en su momento hizo mal uso de los recursos que sea castigada por la ley y que se haga valer en el estado de San Luis Potosí y sobre todo que como ciudadanos veamos dónde quedó ese recurso y que los responsables den la cara”.