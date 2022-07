Preparatorias por cooperación, en riesgo de cerrar: Liliana Flores

Debido a la falta de apoyo económico, problemas administrativos y otras razones, algunas Escuelas Preparatorias por Cooperación pertenecientes al Sistema Educativo Estatal Regular, podrían cerrar sus puertas en breve y dejar sin educación a cientos de estudiantes en diversas partes del estado.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán manifestó que en una reunión de trabajo, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, le informó que al menos tres planteles están en riesgo de cerrar y la preparatoria de Tampaón en Tamuín, en todo lo que va del año no ha recibido aportaciones.

“El secretario de educación nos dice que dos o tres prepas están en riesgo de cerrar por trámites administrativos, deben demostrar que tienen alumnado, cumplir los requisitos mínimos y básicos, demostrar en qué se aplica el recurso de manera legal y transparente”, expuso.

Dijo que las preparatorias subsidiadas atienden a unos 10 mil jóvenes en todo el estado que serían los afectados en caso de que cerraran sus puertas; “la Secretaría dice que algunos planteles empezaron a recibir subsidio, pero a otros se les debe desde el año pasado con la anterior administración gubernamental”.

La diputada Flores Almazán añadió que “es un proceso que se debe revisar sobre la mesa, nosotros como diputados insistiremos para que se pueda hacer llegar este recurso lo más pronto posible a planteles como el de Tampaón, donde conozco perfectamente la situación que están viviendo”.

“El plantel de Tampaón entregó toda la documentación y a la fecha, en julio, no recibe el recurso; le he dado seguimiento de manera personal a este caso que es de mi distrito y no hay respuesta, no obstante que en el Presupuesto de Egresos 2022 quedó estipulado el recurso”.

Añadió la legisladora que “las autoridades educativas señalan que al menos un 50 por ciento de los planteles reciben sus recursos de manera normal, pero lo preocupante es que deberían ser todos porque ese recursos para las Escuelas Preparatorias por Cooperación ya están presupuestados”.