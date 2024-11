Preparan proyecto para que el Gobierno de SLP asuma funciones de la Cegaip

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado diputado Carlos Arreola Mallol, señaló que tras la inminente desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), será el gobierno quien garantizará el derecho a la información de los ciudadanos.

En el caso de San Luis Potosí, se diseña una reforma estatal con el Ejecutivo que asumirá esas facultades, “porque la idea no es desaparecer el derecho a la información pública, al contrario, los derechos se pueden garantizar de diferentes maneras y por diferentes vías”.

El Gobierno asumiría las funciones de la CEGAIP a través de la Contraloría Estatal o de la Secretaría que tenga un diseño adecuado para garantizar este derecho a la información. “Es una reforma que estamos tomando muy en serio, para que el acceso a la información sea menos costoso y menos burocrática”.

El diputado señaló que “estamos buscando crear un modelo de gobierno que cueste menos, pero que sea más eficiente y esto pasa por quitar todos esos organismos supuestamente autónomos, que lo único que son, son autónomos del pueblo, pero son dependientes de las empresas que los pusieron, empresas privadas, por lo general”.

El legislador Arreola Mallol expuso que “queremos que deje de ser un régimen costoso, ineficiente y burocrático, que era lo que el neoliberalismo hacía cuando había una exigencia social, creaba un instituto, armaba una nómina y metía a tus cuates”.

“No queremos organismos onerosos que no funcionen para nada, cuando esas funciones las puede asumir el propio gobierno, es decir, la Secretaría Anticorrupción de la doctora Claudia es la que va a asumir esta función, por ejemplo, de acceso a la información pública”.

Insistió en que el derecho a la información pública está en la Constitución, “lo que queremos es simplemente hacerlo de una mejor manera, menos costosa y más sencilla para la gente; el gobierno es el que está garantizado, el gobierno es el garante de ese derecho, así como es el ejecutor de la política que sujeta a solicitud de información”.

Desaparecer la Cegaip, atentado contra la democracia: Navarro

La inminente aprobación de la reforma constitucional para extinguir el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), representa un atentado contra la democracia y la rendición de cuentas, porque desde hace más de 20 años está en la agenda nacional la necesidad de transparencia.

Sin embargo, podría ser que en los artículos transitorios se especifique que, los estados pueden legislar en este tema y mantener sus órganos de transparencia, lo que podría dar lugar a la creación de un organismo similar al órgano garante local, que haga las mismas funciones, manteniéndose en los parámetros constitucionales.

Así lo señaló en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis el presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) José Gerardo Navarro Alviso, al destacar que la Plataforma Estatal de Transparencia es una herramienta donde los entes obligados la nutren para que los ciudadanos tengan acceso a los datos que les interesan generalmente relacionado al gasto y se sanciona a quienes no cumplen en tiempo y términos que la ley determina, que son pocos casos.

Al no tener un sistema de transparencia como tal, no se patenta ese derecho a la información y a la protección de datos personales, “y si se aprueba como está el dictamen de la comisión del 23 de Agosto en la Cámara de Diputados, habrá ambivalencias porque no se establece de qué manera se resolverán los recursos, los órganos garantes locales son una réplica del INAI, las direcciones hacen patentes los derechos en particular y de forma genérica en el Pleno, con emisión de resoluciones en materia de denuncias y la propuesta es oscura, no clara, porque hay una recta intención de desparecer el organismo quitando el 6to Constitucionales y el 17 local”.

Navarro Alviso señaló que el gobernador del estado ha instado porque la CEGAIP permanezca “y se ve viable que exista un organismo descentralizado que haga las veces de la Comisión, recurriendo a la Soberanía que tienen los estados porque en la Constitución Federal no se contemplan los organismos locales”.

Recordó que no solo se propone la desaparición del INAI sino de otros seis órganos autónomos más y esa reforma que, podría aprobarse la próxima semana, deberá pasar por el Constituyente Permanente que lo integran los Congresos estatales, para que tenga el voto de al menos 17 Legislaturas. En lo federal, se transferirá la protección de datos personales y el cuidado de la transparencia a la Secretaría de la Función Pública.

El presidente de la CEGAIP expuso que lo más grave es que el derecho humano a la transparencia y protección de datos personales, regresará a la rectoría del Estado, que será juez y parte.