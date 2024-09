Preparan jornadas por la despenalización del aborto en SLP

Ya sea a través de jornadas artísticas, científicas, culturales o sociales, es que mujeres de San Luis Potosí realizarán una serie de eventos para motivar a las autoridades a que no descuiden el tema de la despenalización del aborto.

Gabriela Silva abogada y activista, consideró necesario que el Congreso del Estado atienda el tema legislativo a favor de la interrupción del embarazo, a sabiendas de los beneficios que traería a las mujeres “es importante que las mujeres y colectivas en general nos organicemos para impulsar la lucha del tema de despenalización del aborto y la no criminalización a las mujeres, porque al final, unos discursos dicen que es un tema de mujeres y no lo es, es un asunto que impacta a la población en general y es una problemática que se tiene que ver desde un enfoque de salud, por ejemplo de la clandestinidad de los de las pérdidas humanas que se han tenido por temas de esto”.

Argumenta que la falta de apoyo también se da, desde el personal de salud, porque muchas veces satanizan al sector femenino “pero creo que tenemos muchos aliadas y aliados dentro del espacio, pero no pueden hacer declaratorias públicas porque también se les criminaliza o pueden llegar a perder sus propias profesiones, cédulas, llegan ser juzgados, creo que es importante y a partir de ahí reconocer que no nada más es organizarnos hoy en día, sino creo que ya lleva un proceso de años y recalcar que no es nuestra lucha de manera individual o colectivas, es desde nuestras ancestras”.

Es importante que se quite la criminalización en el estado de San Luis Potosí “lleva muchos años, es una deuda que el Congreso le debe a las mujeres, a las personas, pero la importancia de la organización colectiva de nosotras, implica no como el hecho de hacia dónde queremos ir, no es un tema de egos, no es una agenda política o un costo político, es un derecho humano que son los derechos sexuales y reproductivos y hay un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y creo que es importante saber que sin eso no podríamos ser quienes somos en realidad”.

Para este fenómeno también es importante ver existen muchos problemas que afectan a la mujer, como la violencia, la trata de mujeres, violaciones, delitos que ni siquiera son perseguidos y que al final la carga la tiene la mujer, “no o la persona que va a estar, entonces creo que es por lo menos algo que les debemos a ellas. Y recordar que el aborto no nada más es en el tema de violaciones o en el tema de algún delito sexual o en el que no funcionó algún tema de anticonceptivos o decisión de la mujer de ejercer su sexualidad, pero creo que también en el Estado hay casos de que la madre o la persona tenga riesgo de muerte, pero no se les practica y eso ya es más grave”.

Han ocurrido casos donde desde el propio Hospital del Niño y la Mujer no han practicado abortos aunque saben que la salud de la mujer corre fuertes peligros “ni siquiera hizo ya le digo humanidad, no de salvar a una mujer y una persona gestante por riesgo a muerte, es esto imparable que tú dirías no pasa y pasa constantemente y hay muchas mujeres que se van a la ciudad de México a abortar, entonces no es algo que no va a dejar de pasar, ahorita es tiempo de que todas nos unamos y que las aliados y colectivos que a lo mejor no están enfocados en los temas de derechos sexuales y reproductivos o de manera indirecta, lo hacen, pues también se sientan acuerpados a que pueden unirse y acompañarnos en la lucha”.

Colectivas activistas y defensores, iniciarán acciones desde jornadas de sensibilización o foros o pláticas también para seguir debatiendo y concientizando sobre este tema en la entidad potosina.