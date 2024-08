Preparan acciones legales contra Aquos El Realito por “engaño”

El Gobierno del Estado se encuentra en la preparación de las acciones legales en contra de la empresa Aquos el Realito S.A. de C.V., con la finalidad de resarcir el daño ante las innumerables y constantes fallas en el abasto de agua proveniente de la presa del mismo nombre.

Está por definirse si la demanda se encuadra en el ámbito administrativo, civil o penal, en ese sentido el procedimiento está en veremos ya que incluso podría configurarse como “engaño de la empresa hacia el Estado”.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien opinó que la responsabilidad de la empresa está muy clara con respecto al suministro que se ha generado hasta el momento.

Vamos viendo si hay dolo, dijo, "en esa circunstancia se podrían hacer acreedores de alguna medida penal, y no se trata de que nos guste o de que haya una recomendación, simplemente tenemos que trabajar en eso y lo estamos haciendo". La Comisión Nacional del Agua recomendó hace un par de semanas emprender acciones legales en contra de Aquos, para que garantice el suministro de agua a la capital.

Ante ello, el funcionario estatal dijo que el ejecutivo ya alista las acciones legales contra la operadora del acueducto encargada de la distribución de agua por las fallas y consecuentes repercusiones, mismas de las que están al tanto, por lo que tendrán que reponer de acuerdo al contrato que tienen con San Luis Potosí, de lo contrario afrontarán consecuencias jurídicas.

El encargado de la política interna en el estado puntualizó que “deberán de responder por cada falla que se tuvo en el suministro, de no hacerlo tendrá que ser un tribunal el que obligue al cumplimiento”.

Finalmente, Torres Sánchez advirtió que se tienen contabilizadas las ocasiones en que, por fallas técnicas, la empresa suspendió el suministro de agua a la ciudad, al tiempo de aclarar que esto ocurría cuando había agua en la presa de El Realito, antes de la pasada sequía.