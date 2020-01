Preocupa a Coparmex que conflicto de EU e Irán desestabilice economía mundial

Preocupa al sector empresarial que conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán provoque una desestabilización en la economía mundial, y que se disparen precios de algunos insumos, principalmente los derivados del petróleo, y se vean afectados los diversos sectores productivos.

Al respecto el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, señaló que ya se están empezando a sentir los estragos de este conflicto, pues en menos de una semana el precio del barril del petróleo subió aproximadamente un siete por ciento; aunado a ello los indicadores de las principales bolsas de valores del mundo están cayendo, y los costos de las materias primas se están moviendo.

“Al final sí habría repercusión en los costos de algunos insumos importantes, como es la gasolina y los productos derivados del petróleo que se ocupan por ejemplo en las industrias automotriz, de plástico y manufactura; es una cadena porque todo está globalizado, hoy tenemos una economía que si se afecta a un sector por ende tiene un efecto dominó que perjudica a otros sectores que son proveedurías internacionales, nacionales o locales”, comentó.

Por otro lado, el empresario destacó que pese a que compartimos frontera con EUA, es importante que como nación “nos mantengamos al margen de un conflicto que no nos corresponde”; dijo que afortunadamente el gobierno mexicano ha respetado la soberanía de cada país y así deberá seguir sin intervenir.

“El gobierno mexicano tiene que entender que, en nuestra propia constitución política, tenemos bien muy fundamentada la no intervención y la defensa de los principios de libertad y democracia, que México tiene que jugar un papel de mucho respeto y sobre todo de responsabilidad ante esta situación, la no intervención y no meternos en conflictos que no nos corresponden”, expresó.