Preocupa a Canirac falta de personal capacitado en restaurantes

Aunque está empezando a haber una recuperación económica para el sector restaurantero potosino, porque han mejorado las ventas y se están abriendo nuevos negocios, la industria todavía padece una crisis por falta de personal, pues carecen de mano de obra capacitada para cubrir la demanda en sus operaciones.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, reconoció que, les preocupa que la temporada decembrina está prácticamente a la vuelta de la esquina, y los establecimientos no cuentan con el personal suficiente para atender la alta demanda que se registra en el último mes del año, debido a los festejos navideños.

“Ahorita los restaurantes ya están en un proceso de recuperación, pero estamos muy preocupados porque no tenemos mano de obra. El problema es que se vienen las ventas de diciembre, las cenas navideñas, etc., y nosotros aún no tenemos personal”, expresó.

Ante ello, informó que ya han solicitado el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, para atraer gente nueva y puedan ocupar las vacantes disponibles en el sector restaurantero.

No obstante, reconoció que incorporar gente nueva a los restaurantes les implicará un fuerte gasto a los empresarios, pues deberán capacitarla para que sean mano de obra calificada, y puedan brindar un servicio óptimo a los comensales.

“Traemos una negociación con la Secretaría del Trabajo para empezar a capacitar bloques de 150 meseros, saliendo esos entra otro grupo de 150, y así nos vamos ir capacitando en múltiplos”, agregó.

