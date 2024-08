Prematuro, hablar de aspiraciones por la gubernatura: Galindo

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos rechazó este lunes hablar de posibles aspiraciones a la gubernatura, al señalar que es muy pronto para ese tipo de pronunciamientos, pero pidió a quienes sí lo han hecho a que no tomen al Ayuntamiento de la Capital como bandera política.

“Yo me voy a dedicar a gobernar, me abstengo de opinar; no es bueno distraernos en el tema electoral cuando falta muchísimo tiempo, y la verdad es que no debamos distraernos en eso…”.

Destacó que él es gobernante de la capital y “me tengo que concentrar en gobernar la ciudad, hacer un buen trabajo es lo importante; si hay aspiraciones, gente que ya se anda moviendo, si hay partidos, pues adelante, siempre u cuando no nos agarren de bandera política seré muy celoso del gobierno municipal que no lo utilicen para hacer bandera, a nadie ni al municipio…”, aseveró.

NI CUOTAS NI CUATES, EN SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN

Por otra parte, habló también sobre la evaluación que hace para la integración del gabinete de funcionarios que tendrá a su lado en los siguientes tres años de la administración que volverá a presidir.

Aseguró que todavía hoy evalúa quién se quedará y quién entrará, y rechazó tener a alguien por recomendación. “Ni cuotas ni cuates –recordó-; vamos a gobernar con el talento humano”.

Dijo que ha invitado a algunas personas a colaborar en la siguiente administración, pero siguen las mesas de trabajo. “Estamos evaluando lo que hicimos los primeros tres años, ya con miras al informe de gobierno, y luego viene la toma de protesta; estamos en la recta final de evaluación y de presentaciones.

Galindo Ceballos expresó que no se trata de ver qué funcionario se queda y cuál se va, sino todo depende de la evaluación que se hace. “Les dijo que estamos como en la recta final de un maratón…”.

Recordó que se va a cambiar la estructura orgánica del Ayuntamiento, con la creación de al menos media docena de secretarías, por lo que algunas áreas serán absorbidas por otras. “será una normatividad diferente para gestionar la ciudad de manera eficiente”.

