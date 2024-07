Pozo Jacarandas II, fuera de servicio; al menos 14 colonias afectadas

Personal del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, continúa en el intento por echar a andar el pozo “Jacarandas II”, fuera de servicio desde la semana pasada, y que afectó el suministro de agua a importantes colonias del norte de la capital.

Al mismo tiempo, trabajadores intervienen para mejorar el suministro en otras colonias y fraccionamientos de la misma zona, como es en Villa Campestre, cuyos vecinos también desde la semana pasada pidieron atención del organismo.

Ahí se realiza el cambio de válvulas en la red de agua potable en la avenida Morales Saucito con Hernán Cortés.

También, de acuerdo con el personal técnico, continúa rebombeo del pozo “Tangamanga II” para atender las necesidades de usuarios d la colonia Industrial Aviación.

En el caso del pozo “Jacarandas II”, que abastece a colonias y fraccionamientos como Rosedal, Foresta, Villas del Saucito, División del Norte, Rural Atlas, Rural Hidalgo, Rural Morelos, Villas del Rosedal, Mezquital, División del Norte, Saucito, San Ángel segunda sección, Torres de México y tercera sección de la Industrial Aviación, entre otras, desde la semana pasada sigue fuera de servicio.

Lo anterior, por una supuesta falla electromecánica que se intenta reparar; por lo pronto, continúa el abasto de agua a través de camiones cisterna a usuarios de colonias afectadas, algunos de los cuales ya comenzaron a reclamar que no han visto las unidades en su sector.

Otros, comentan que sí ha acudido la pipa pero una vez vacías tras el reparto, sus choferes quedan de regresar, pero no lo hacen. Asimismo, reclaman que las pipas acuden a unas colonias y a otras no, lo que el Interapas no ha aclarado hasta el momento.

Por otra parte, continúa el desfogue controlado de la presa San José, a petición de la Comisión Nacional del Agua, ya que ese embalse continúa por arriba de su capacidad de almacenamiento.

Los datos de nivel de agua de acuerdo con la última actualización son: San José, 104.4 por ciento; El Peaje, 80.1 por ciento; El Potosino, 100.5 por ciento y El Realito, 50.9 por ciento.