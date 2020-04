Potosinos, sin disciplina ante llamados para prevenir el Covid-19

San Luis Potosí es de los estados de la república mexicana que menos disminuye su movilidad, es decir siguen saliendo a las calles a pesar de los llamados nacionales y locales de atender la Jornada Nacional de Sana Distancia, dijo la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, dentro de las actividades del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

"Ayer nos hace un llamado muy puntual la Secretaría de Salud federal, donde nos dice que no hemos disminuido la movilidad en San Luis Potosí, ni en menos del 50 por ciento, somos ejemplo nacional, con esto nos está dando la posibilidad de incrementar las defunciones y contagios”.

Los habitantes del estado potosino no han sabido disciplinarse en torno a no salir si no se tienen que realizar actividades esenciales “no entendemos, no llega la consciencia de que tenemos que quedarnos en caso, nos mencionan como uno de los lugares menos disciplinados y que menos ha entrado una reflexión sobre el Covid-19, estoy haciendo un llamado enérgico a la gente, el gobierno no puede hacer todo”.

Al parecer desde que inició esta campaña nacional para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad, los potosinos no han acatado a cabalidad las recomendaciones del sector salud, pues en los cortes que dan a conocer es que para las primeras semanas del mes de febrero menos del 25 por ciento de la población no acataba el aislamiento domiciliario, pero fue en el mes de marzo cuando ya se respondió a la campaña sanitaria, cuando un 25 de los potosinos tomaba en cuenta las recomendaciones, sin embargo desde el 17 de marzo se observó un descenso significativo y hemos llegado a niveles de menos 75 por ciento y para el 23 de abril es de menos del 50 por ciento.

“Han visto cómo se van sumando más casos positivos, tuvimos excelentes resultados las primas semanas en que la gente comprendió pero la gente ya se relajó, reitero el llamado a su consciencia, estamos en fase 3, se está replicando el virus, sino tiene que hacer actividades esenciales, guárdense en casa”.

Solicitó el apoyo a las autoridades estatales y municipales para ser más estrictos en relación a la vigilancia y evitar que salga menos población a las calles.