Potosinos siguen haciendo fiestas y no usan cubrebocas ante máximo riesgo

Es imposible vigilar a 2.8 millones de personas para que se cuiden y protejan a sus familias, señaló la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al tiempo de hacer un llamado a la ciudadanía para que atienda las medidas de prevención en estas dos semanas que San Luis Potosí se mantendrá en semáforo Rojo, que recordó, significa riesgo máximo de contagio de Covid-19.

La funcionaria estatal reconoció que en estos meses que la pandemia ha estado en San Luis Potosí, "no hemos logrado tocar las fibras sensibles de quienes vivimos en San Luis Potosí", pues a pesar de las advertencias y llamados al distanciamiento social, siguen realizándose reuniones y la gente sigue movilizándose, incluso mencionó que este sábado hubo varias bodas, "todos los días recibimos quejas de actividades no permitidas que se están llevando a cabo".

Mencionó que es recurrente observar a jóvenes en espacios públicos sin cubrebocas, y les recordó que si bien ellos pueden tener un sistema inmune fuerte que les ayude a sobrepasar la enfermedad, el riesgo está en que al regresar a casa llevarán el virus con ellos y pueden contagiar a familiares con factores de riesgo, mismos que pueden perder la vida, "no lo hagas por ti, hazlo por tu familia".

Mónica Liliana Rangel Martínez Directora General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí / Cortesía SSSLP

Otro ejemplo está en que en los filtros sanitarios instalados en paradas de transporte público, este sábado se detectó que 470 personas portaban cubrebocas, y 517 iban sin protección a pesar de que se ha recomendado como obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público debido a que se trata de espacios cerrados donde hay cercanía con más personas durante trayectos de más de 15 minutos.

Rangel Martínez apuntó que si bien puede haber establecimientos abiertos pese a que no están autorizados, como bares y antros, en cada persona está la decisión de acudir o no. Destacó que "no hay un sistema de salud que soporte una epidemia sin el apoyo de sus ciudadanos", por lo que depende de la disciplina de la población, el poder transitar hacia el semáforo Verde.

En otro tema, indicó que hasta el momento no ha habido contacto por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal, para agendar una posible visita del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell-Ramírez, quien ha comenzado un recorrido por el país para poner en marcha la Iniciativa Nacional de Acción Comunitaria de Salud.