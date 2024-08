Potosinos se manifiestan contra reformas al Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, acompañados por sociedad civil, salieron este domingo a marchar en contra de la reforma judicial que este lunes será sometida a votación.

Después de las 10:30 de la mañana de este domingo, trabajadores, jueces y magistrados que se congregaron en el Jardín de Tequis, iniciaron la marcha por la avenida Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de los Fundadores; durante el trayecto gritaron consignas como "¡Poder Judicial, contrapeso nacional!, ¡La gente se pregunta y esos quiénes son: somos garantes de la Constitución!"

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En la Plaza de los Fundadores hubo cinco oradores, en primer lugar la jueza Octava de Distrito, Norma Angélica Ávila Reyna, quien aseguró que no pelean por la permanencia en el cargo o por un salario, sino para cumplir el juramento que hicieron al asumir el cargo: proteger y defender la Constitución.

Destacó que “la función de una persona Juzgadora federal no puede basarse en simpatías, no juzga mejor quien te regala una despensa en campaña, la justicia no se vende al mejor postor, no se doblega, no se silencia”, defendió que contrario a las acusaciones que se hacen desde el Ejecutivo, no liberan delincuentes y no son corruptos.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Después, Baltazar Castañón Gutiérrez, juez de distrito del sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, hizo una dura crítica al Poder Ejecutivo y al Legislativo, al señalar que los resultados de la elección no incluyen un permiso “para deshacer la Constitución, y con él a nuestro país”, denunció que la reforma no favorece la democracia ni protege los derechos de los ciudadanos, “la verdadera intención de esa reforma es eliminar el único contrapeso que existe para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conviertan en nuestra patria en una dictadura, este sexenio que está por concluir basó su administración solamente en la mentira”, pues cuestionó si fue cierto que mejoró la seguridad, el sistema de salud, la educación, entre otras promesas que se hicieron.

José de Jesús Rosales Silva, juez Tercero de Distrito en el Estado, señaló "que quede claro y alcemos la voz: el Poder Judicial no se rifa, la justicia no se rifa, y la sentencias tampoco se rifan".

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Mientras que Omar Rostro Hernández, Juez de Distrito en materia mercantil federal, destacó que la reforma también pretende incorporar un tribunal de disciplina judicial que es de "corte inquisitivo en contra de los miembros del Poder Judicial, "estas medidas no solo amenazan la imparcialidad y la integridad de nuestro sistema de justicia, sino que también vulneran los derechos fundamentales y las libertades de las personas, del pueblo en general".

Indicó que además, esta reforma no aborda las verdaderas deficiencias del sistema de justicia en México, como la falta de integración de las carpetas de investigación, la eficiencia de las fiscalías e instituciones policiacas, "el acceso a la justicia requiere además autonomía presupuestaria, tanto para el Poder Judicial Federal como para los Poderes Judiciales de las entidades federativas, de esta manera se podrá impartir una justicia imparcial e independiente, solo así estaremos en condiciones de que amplíen el acceso a la justicia creando nuevos tribunales y nuevos juzgados".

En la marcha también participaron trabajadores del Poder Judicial del Estado, aunque señalaron que aún no han decidido unirse al paro de labores.