Potosinos salen del confinamiento sin tomar medidas

Agarrados de la mano, haciendo las compras, reuniones, fiestas, camiones llenos, apertura de negocios, así luce la ciudad en medio de la 'Nueva Normalidad', después de culminar la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Calles, avenidas, paseos peatonales, tianguis, lucen llenos, con un importante tránsito, y sin medidas sanitarias, son menos, los que portan los cubrebocas, no importando que San Luis Potosí tenga 974 casos locales e importados de contagios por Coronavirus y 58 defunciones.

Los camiones lucen desbordados de gente, y los chóferes de la ruta 11 de Cactus, no han tenido la previsión de cargar botellas de gel antibacterial, suben a todos, no importando que no hay una correcta distancia.

En la plaza del Carmen, yacen sentados varios grupos de jóvenes que ríen y conviven a carcajadas, el encuentro y estar pegaditos no es una incomodidad, aunque la cercanía de persona a persona puede ser factor de riesgo para contraer la enfermedad.

Rumbo a Catedral, van caminando parejas que van acompañados de sus niños, los cafés italianos están abiertos y adentro se ven tomados de la mano, varias parejas.

En las farmacias no toman la temperatura a quienes llegan, no hay cuidado de los que entran y salen.

No así, en las tiendas departamentales abiertas en las que toman la temperatura a los consumidores, ya no dejan subir a todos los pisos, han bajado los artículos de primera necesidad al primer piso y no hay tanta gente.

En la plaza de armas, hay algunos restaurantes abiertos, donde la gente entra y sale sin importar la pandemia, no se observa que las meseras porten sus medidas de sanidad. Tampoco los comensales.

Para entrar a los cajeros automáticos de las instituciones bancarías, no se guarda la sana distancia, tampoco hay medidas de sanidad, todos arrejuntaditos para resguardarse del sol y en medio de la quincena.

En la Alameda Central, las paradas de camiones lucen completamente llenas de gente que no portan ni cubrebocas, al circulación es abundante.

En Avenida Carranza abrieron los restaurantes y hasta se aperturaron nuevos centros nocturnos para la comunidad gay que lucían atiborrados y donde lo importante era la fiesta, aunque les cayeron los de Coepris, no importó, los dueños prefieren pagar multas a dicha instancia. No había cerveza, sólo bebidas alcohólicas que tuvieron en promoción y más baratas.

Muchos han olvidado que la nueva normalidad no significa que el virus ya se fue, sino que significa volver a algunas actividades sustantivas que se darán de manera gradual, es lo que apenas relataba esta mañana la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez.

“Siguen suspendidas las actividades presenciales como las educativas, las recreativas y sociales, así como las actividades gubernamentales, solo están abiertas áreas de salud, seguridad, de atención a grupos vulnerables, no es que estemos regresando a las actividades normales”.

Se sabe que el riesgo será mayor en este mes de junio, se cree que incrementaran los contagios y muertes, si se aflojan las medidas de seguridad en la nueva normalidad, por lo que el retorno deberá ser gradual, escalonado y seguro, a partir de este día de acuerdo a las indicaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Hasta ahora se ha indicado que las proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, se destaca a la zona metropolitana por debajo de la media nacional, tanto en casos confirmados, decesos, demanda de camas con respirador y sin respirador, así como en el comparativo con otras entidades donde se refleja una curva más plana comparada con Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora, “esto ha sido gracias al apoyo de la ciudadanía”, sin embargo se ha solicitado no bajar la guardia en este mes que es crucial para bajar el número de afectados.