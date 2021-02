Potosinos no quieren demagogia en campañas: diputado

Al abrirse este martes el registro de candidatos al gobierno del estado, el diputado Martín Juárez Córdova pidió a los aspirantes que no sean demagogos, que no usen las campañas para prometer lo que no van a cumplir, que hagan proselitismo de nivel y de altura y que no usen el tiempo para estarse quejando de todo.

El diputado Martín Juárez Córdova manifestó que las y los candidatos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí deben privilegiar en sus propuestas a la ciudadanía temas como salud, educación y seguridad, dejando de lado la demagogia y posturas de justificación que impiden hacer un buen trabajo.

Señaló que “Los potosinos no queremos candidatos que vayan con mucho entusiasmo pero que al momento de la campaña lo que nos presenten sean situaciones demagógicas y querer ganar con golpes bajos y ya en el gobierno vivir de justificaciones, eso no merece San Luis, por eso hay un gran reto de quienes aspiran al Gobierno del Estado”.

“Lo que requiere San Luis son candidatos que generen verdaderas expectativas, que procuren el bienestar de todos los potosinos, que tengan altura de miras para proponer situaciones de desarrollo y solución a los conflictos que tenemos”, manifestó el legislador Juárez Córdova.

Dijo que, por ejemplo, se esperan estrategias en el marco de salud que son fundamentales en la dinámica de la pandemia, ya que a veces se le quiere atribuir todo al sector médico cuando hay responsabilidad de la sociedad civil de estar en unidad con responsabilidad generando sinergias sociales, “pero esto se hace en base a nuevas propuestas y liderazgos”.

Otro de los temas importantes es de la seguridad pública “que nos lacera y se asocia a muchos factores, hay que ver las propuestas de trabajo que traen los candidatos, porque se trata de garantizar el desarrollo de San Luis que trae buenos números, sin arriesgar las potencialidades en sectores importantes”.

