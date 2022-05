Potosinos cuidando a potosinos, misión de la Guardia Civil: Ricardo Gallardo

Hubo elementos de la policía que no aprobaron el examen de control y confianza y que, por ello, hoy no portan el uniforme de la Guardia Civil.

Así lo confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en el marco del evento el inicio de actividades de la nueva corporación, donde dijo que "si este proceso se hubiera llevado a cabo en anteriores administraciones, hoy estuviéramos más adelantados en el tema de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública".

El mandatario estatal afirmó que hoy inicia un proceso, que sabemos que será largo, pero con el que el próximo gobernador encontrará un estado seguro, con más capacitación y profesionalización humana, sobre todo con más equipamiento".

Anunció que cada año se le invertirán a la Guardia Civil Estatal 350 millones de pesos en infraestructura, capacitación, así como en asegurar a las y los elementos de la corporación para que puedan cumplir con sus funciones, desde la prevención hasta el combate de delitos de alto impacto, que es para lo que se diseño esta figura.

"Hoy no hay excusa, no es cuestión de discurso ni de echarle la culpa al de enfrente, hoy no es un tema de culpas, tenemos que hacer lo que nos toca", sentenció.

De nueva cuenta pidió a los presidentes municipales fortalecer sus policías, que todos les exijamos que tengan una policía capacitada y confiable, que cumpla con las expectativas que el pueblo les confirió "a nosotros como estado se nos debe exigir la seguridad y nosotros a su vez pedir a la federación la parte que le corresponde, este es un trabajo de los tres órdenes de gobierno" reitero.

Recordó que él y su familia viven en San Luis Potosí, "cuando yo termine seguiré viviendo aquí, lo que quiero es que más adelante se continúe equipando la Guardia Civil y que se trabaje por la seguridad.

Finalmente, con respecto a los policías retirados, Gallardo Cardona advirtió que harán otras labores distintas, incluso, dijo, debemos ayudarles a que se pensionen porque muchos cumplieron ya 30 años de servicio, hay que cuidarlos, aunque también tenemos algunos que tienen poco de haber entrado -en el sexenio pasado- y tampoco cumplen o no pasaron el examen de control y confianza.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En el cambio a Guardia Civil muchos reprobaron y hoy no portan el uniforme por no haber pasado el examen de control y confianza, "las personas que ustedes ven aquí, están certificadas y están ya en el proceso de preparación, ese era el principal requisito para poder portar el uniforme, son policías certificados que necesitábamos los potosinos, certificamos que son honestos y que no van a salir a delinquir en contra de la población cómo era antes, nuestra labor es cuidar a las personas.

Precisó que son mil 500 elementos y hay 300 elementos que entrarán a la academia, hay 60 o 70 inscritos, tenemos una convocatoria abierta para que jóvenes potosinos con preparación sean parte de la Guardia Civil, es decir: potosinos cuidando a potosinos.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí