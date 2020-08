Potosinos a favor de multas a quien no usen cubreboca

El Sol de San Luis, salió a conseguir las opiniones de la población que forma parte de nuestros lectores, en torno a la polémica de multar o no, a quienes no usen cubrebocas, y nos encontramos a unos ciudadanos muy responsables quienes velan por su seguridad y la de sus seres queridos, otros afirman que el cubrebocas no es la única medida preventiva y que deberían multar también por otros incumplimientos para evitar la propagación del coronavirus, unos más piden que lo recaudado sea para la lucha contra el Covid-19, y, esto fue lo que nos contestaron a nuestra pregunta expresa.

CINDY VARGAS

Estoy totalmente de acuerdo con el uso del cubrebocas, ya que, queramos o no, ha sido una medida sugerida como prevención, y con más razón debe ser casigado nousarlo, porque ni con recomendaciones del Sector Salud, las personas dan cumplimiento.

Y mientras descubramos si es protección o no el cubrebocas, más vale usarlo que lamentarse.

BRUCE LEE SÁNCHEZ

El refiere que no está de acuerdo con las multas por no portar cubrebocas, porque no sólo este implemento es la única opción para mitigar la pandemia, sino también hay muchas mas indicaciones que la gente no acata. Entonces no vería factible multa por cubrebocas únicamente.

JOSUÉ DÍAZ

Sí, en efecto, estoy de acuerdo que se multe a quienes no utilicen el cubrebocas, mientras este castigo sea tanto para las personas comunes, como en las industrias, dependencias de gobierno, oficinas, tiendas departamentales tanto empleados, como clientes, transporte público, parques, etc.

Y en cuanto a la multa, todo lo que se llegue a recaudar que sea a beneficio exclusivo para el combate del Covid-19, que el uso del fondo recaudado sea para medicamentos, equipo especial para pacientes, etc.

Y la realidad es que esta multa será como un castigo para nosotros ya que sabemos que el uso del cubrebocas es para beneficio de nosotros mismos y lo deberíamos portar siempre que salgamos a algún lado.

ADELA VARGAS

Pienso que sí, porque sólo así usarán el cubrebocas, y recordemos que utilizarlo es cuidarnos y al mismo tiempo proteger a nuestros seres queridos. No hagamos caso omiso a esta recomendación de las autoridades de Salud, además nos ayudará a salir más pronto de la pandemia.

BETY VARGAS

Sí deberían de multar, porque es un riesgo para todos no traerlo, imagínense, muchas personas aún están incrédulas de que padecemos la pandemia del coronavirus, viven como si estuviéramos en la normalidad de antes, y no se vale, porque hay quienes sufren o han sufrido el embate del virus en su familia.

JENNY MEDINA

Sí estoy de acuerdo, porque la gente es muy inconsciente, al no tomar las medidas de precaución que nos dan para se acatadas, y por lo mismo creo que es buena idea la de multar a aquella gente, que no se cuida, ya que mínimo sino se cuidan deberían de hacerlo, por su familia y por ellos mismos. Deben de entender y sino es por voluntad propia, entonces que sea por sanción.

FÁTIMA MEDINA

Yo creo que si es una medida adecuada que se debe tomar, porque es importante que la gente se cuide, aparte de que sólo se debe salir para lo necesario no queremos más gente contagiada. Hay muchas personas inconscientes que aún no entienden la gravedad de lo que estamos pasando.

FABIOLA MUÑIZ

Es una buena medida, y de seguridad, que multen por no usar el cubrebocas, ya que muchos hacen caso omiso a estas medidas necesarias, que son para protegernos, y si es necesario llegar a estos extremos, qué multen a los irresponsables.