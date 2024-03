Potosinas destacan en el periodismo deportivo

En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se contó con la presencia de grandes personalidades del periodismo deportivo que hablaron básicamente de su experiencia y fuertes desafíos siendo mujeres que se dedican a narrar el deporte.

Fue en el foro "Pateando Estereotipos de Género: Mujeres en el Periodismo Deportivo", donde presentaron temas y puntos de vista importantes sobre la participación activa de la mujer dentro del ámbito periodístico tanto para los estudiantes de la Facultad de la máxima casa de estudios como del público en general.

El foro fue moderado por la Wendy Monserrath Jiménez Bolaños, y contó con la presencia de personajes de renombre en el periodismo deportivo de San Luis Potosí, como es el caso de Marcela Contreras, Jazmín Viramontes, Karen Peña y Rocío Morales.

Cortesía / Nodo CEPAV

Esta experiencia fue muy interesante e importante para los estudiantes de San Luis Potosí, al tratar un tema de interés, un tema que es constante en el entorno laboral de la comunicación, la narración deportiva.

Jazmín Viramontes habló sobre una encrucijada que se le presentó siendo apenas una joven, no poderse dedicar al deporte profesional, el sentido patriarcal generó que se alejará de la idea, aunque como una guerrera decidió transformar el “no masculino” a hacer algo cercano al deporte.

“Busqué algo que me tuviera cercana al deporte porque en mi caso como yo creo que a muchas mujeres nos dijeron, el no, el fútbol no es para ti, es cosa de hombres el fútbol no te va a dar de comer. Piensa en algo que en un futuro obviamente sea de provecho, fui creciendo con eso, yo supe desde muy chica, que no iba a poder dedicarme al deporte, la manera de practicarlo y pensar en algo, fue dedicarme al periodismo deportivo”.

Cortesía / Nodo CEPAV

Otra de las ponentes dijo que el amor al deporte le surgió prácticamente por ver a mujeres que les inspiraron, lo que consideraron fascinante en un mundo rodeado de hombres “había cabida para las mujeres prácticamente, a los 7 años fue cuando recuerdo más la participación de las mujeres en una Copa del Mundo en Corea 2012 aproximadamente fue lo que me hizo decidir dedicarme a esta profesión”.

Como ejemplo para otras, dicen “sí se puede que haya una mujer que hable deporte, que diga algunos temas, una mujer además de ser atractiva físicamente es muy inteligente y eso fue lo que un día me llenó y me llevó para para elegir este camino. Yo siempre dije quiero ser periodista deportiva”.

La recomendación más fuerte la hizo Rocío Morales, que llamó a la comunidad estudiantil a seguir sus sueños “que no los detenga nada, porque les veo que tienen capacidad y que tienen oportunidad de ser cosas mucho más grandes de lo que nosotros hemos sido”.

Cortesía / Nodo CEPAV

También les contó que en lo personal nunca nadie le dijo que no podía ser comentarista deportivo “a mí, nunca nadie me dijo primero que el fútbol era para hombres, yo crecí en un seno familiar y educativo y de vida, en el que jugaba fútbol con mis hermanos y con mis vecinos era muy importante, y a mí nunca nadie me dijo que el fútbol solo era para hombres, a mí nunca nadie me ha limitado por ser mujer. Televisa Radio me dio trabajo por mi capacidad y me dejaron trabajar con ellos durante 13 años, incluso siendo la primera mujer narradora en cancha de fútbol para radio, no por no por los estereotipos de ser mujer o ser bonita, incluso les decía que yo tenía 40 kilos más y que a mí nunca nadie me dijo que por estar gorda no iba a salir en la tele,”.

Para mí también ha sido fundamental el apoyo de los hombres, los jugadores, los árbitros, los técnicos, los dueños de los equipos, los directivos, “porque siempre ellos son los que me han dado la confianza para hacer mi trabajo y también. Dentro de lo que yo realizo no nada más en lo deportivo sino también en lo educativo, en el ámbito público como funcionaria, como académica, pues siempre me ha tocado abrir brecha para las mujeres o para los compañeros que vienen detrás de mí”.

Al igual, a ella nadie le ha dicho que por ser mujer no puede ser o hacer alguna cosa “y que bueno, pues que yo siempre he tenido esa esa facilidad de hacer las cosas y esa oportunidad que me ha dado la vida para que yo haga mi trabajo”.