Potosinas conforman el Girl Up

En el mundo existen más de tres mil clubes de donde 143 están en países de América Latina y el Caribe, siendo el de "Cococu" en San Luis Potosí el que está integrado por niñas de entre los 9 y 13 años.

Hace un par de meses se fundó en San Luis Potosí el club “Cococu girl up” bajo el liderazgo de Sofía Molina, quien ha demostrado que los infantes sí pueden hacer la diferencia, no obstante para cambiar al mundo hacen falta mucho, por ello ahora son 9 más las potosinas que lo demostrarán.

“Después de tres años de activar a personas a favor de un futuro cierto y feliz para todos los niños de México hoy estoy muy contenta al contar con el apoyo de más niñas para lograr el objetivo. Confió en que para finales de 2020 seremos por lo menos 20 niñas coordinando a decenas de niñas y niños en el Estado”.

Como testigos de honor asistieron, los padres de familia, amigos y representantes de: He for She, My Word México, AMEXME SLP, RAIS AC, Juventudes 2030, la Consejera Social del Consejo Social y Consultivo del IMES de SLP, y del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, donde se realizó la sesión.

Este club busca apoyar a niñas de comunidades marginadas, con la ayuda de sus familiares y amigos, sensibilizándolos al mostrarles cómo viven y las necesidades que tienen, crear un bazar donde las niñas de escasos recursos puedan obtener gratis ropa, generar un libro tomando de ejemplo a grandes escritores, con mensajes que motiven.

Proyectar el futuro a través de pinturas y dibujos y hacer una exposición que sirva para reflexionar, expresar mensajes importantes a través del baile, crear conciencia sobre los recursos con los que cuentan las ciudades comparados con las comunidades marginadas y desarrollar la campaña “Responde como si fueras el Presidente de México”.