Potosinas, cada vez más conscientes sobre la violencia vicaria: activista

Cada vez hay más mujeres conscientes de que sufren violencia vicaria, y se requiere un trabajo coordinado entre autoridades para detenerla, además de atención integral a las infancias, señaló Carla Ress, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en San Luis Potosí.

La activista indicó que la violencia vicaria ocupa el primer o segundo lugar entre los tipos de violencia contra la mujer en el país, pues entre más se brinda información sobre este tipo de violencia, más mujeres son conscientes de que la padecen.

Recordó que ya hay 29 estados del país en los que está tipificada la violencia vicaria, incluso en la Ciudad de México se formó una agencia de investigación especial para este tipo de violencia, en la cual trabajan de la mano peritos, psicólogos y antropólogos, que buscan la raíz de la violencia vicaria, "porque no empieza con la sustracción de los hijos sino antes, cuando ya no pueden seguir dañándote a ti, lo hacen a través de los hijos".

En ese sentido, indicó que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria está apostándole a la salud de las infancias, porque los hijos regresan con problemas psicológicos al hogar de la madre, y ellas tienen que sobrellevar dicha situación.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifestó que aún falta mucho por hacer, pues así como hay desconocimiento en torno a lo que es la violencia vicaria, también hay mujeres que no son conscientes que padecen algún otro tipo de violencia, o que a pesar de saberlo no pueden salir de ese círculo porque tienen miedo, no saben a dónde ir o qué hacer, o no cuentan con una red de apoyo.

Además acusó que hay quienes al decidirse a denunciar, se topan con fiscalías o centros de justicia en los que no les quieren levantar la denuncia, "o pasan horas (esperando ser atendidas) sobre todo en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, o se termina el turno y tienen que regresar al día siguiente, regresan a su hogar y por alguna razón esa tarde no son violentadas y al día siguiente ya no denuncian".

Debido a ello, destacó la necesidad de que fiscalías y Poder Judicial trabajen de forma coordinada para sancionar la violencia contra la mujer en sus diferentes expresiones.