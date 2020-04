Por riesgo de Covid-19, proponen indulto para mujeres en reclusión

Más de 20 organizaciones y asociaciones civiles, defensoras de los derechos humanos de las mujeres pertenecientes a la entidad potosina, se han postulado a favor del indulto por razones humanitarias para las mujeres que se encuentran cumpliendo una condena punitiva en estos momentos en los que se enfrenta una crisis sanitaria provocada por la epidemia originada por el Covid-19.

Esta petición engloba considerar la amnistía de mujeres encarceladas, madres con hijos menores de edad, embarazadas, con dependientes económicos, mujeres adultas con más de 65 años de edad y quienes no portaban con arma al momento de cometer un delito.

Sociedades civiles señalan que desde el año 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 58/183) insta al gobierno, organismos e instituciones a prestar atención a la situación que viven las mujeres en condición de reclusión, incluidos los hijos con el fin de identificar sus problemas fundamentales y abortarlos para una solución, que derivó en el tratamiento de reglas para el tratamiento de las reclusas y las medidas No Privativas de la Libertad.

Para Marcela García, activista y defensora de los derechos humanos, esta situación es apremiante y compleja, debido a la situación que viven las mujeres privadas de la libertad en tiempos de pandemia , “ Preocupa el riesgo de mortalidad materna en los penales, cada minuto que pasa sin que se tomen las medidas pertinentes para acelerar los procesos judiciales y liberar a las mujeres embarazadas que se encuentran privadas de la libertad en esta contingencia Covid-19, los riesgos de enfermar y de morir para el binomio madre-hijo, se agudizan, por eso es urgente que se tomen medidas inmediatas que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres Privadas de la libertad”, indicó.

Por ello, a través de una plataforma, activistas buscan recaudar gran cantidad de firmas que serán adheridas a la Solicitud de Indulto para Mujeres en situación de reclusión, donde la Licenciada y directora de Nueva Luna A C. , Marcela García, invita a la comunidad potosina a formar parte de esta petición humanitaria, “Amigas, amigos querida comunidad, les pido de favor y con toda la responsabilidad que me implica en conciencia y conocimiento, me apoyen a firmar esta solicitud que traerá beneficios, libertad y familias con nuevas oportunidades de vida. Confíen, no todas las mujeres tuvieron acceso a un juicio justo, tampoco representan un riesgo para la sociedad. Las niñas y niños nacidos en la cárcel no merecen vivir en cautiverio. Todas estas mujeres están en riesgo de morir por la contingencia. Se los pido de corazón en estos tiempos de decadencia humana”, señaló.

A nivel nacional, las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se han unido para promover medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener la potencial presencia del Covid-19 en centros penitenciarios por medio de los “Estándares Especiales UNAPS Covid-19”, donde hasta ahora más de 120 organizaciones se han sumado a este tipo de iniciativas.

Para hacer realidad esta petición y la defensa de los derechos humanos de las mujeres en privación de su libertad, la ciudadanía puede entrar al siguiente link, para firmar esta solicitud que contribuirá a dignificar la vida de mujeres que se encuentran en esta apremiante situación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6Gg2DI7c2rN1TRIz3YyiM9Eu4zMLICE6xfg_5brYf_hDTQ/viewform?fbclid=IwAR1pR8EXVA7IMOjYhy4m_WjxX8jOLmmiboim7luY1nLHqd9YkzqKc1hWJ28