Por quinta ocasión roban en una escuela; con todo y alarma

Por quinta ocasión se metieron a robar a la escuela primaria “Julián Carrillo” ubicada en la Colonia San Francisco en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los ladrones rompieron mobiliario y se llevaron varios artículos, lo alarmante del caso es que aún con la pandemia están ingresando a varias instituciones educativas a hacer de las suyas.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

María Asunción Gil González, directora de dicha institución educativa, reportó que no hay rondines de seguridad en la zona y además que tras hacer la denuncia al 911 se minimizaron los hechos al considerar que es un robo más en la zona.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Se nos volvieron a meter, un vecino me avisó a las 6 de la mañana que se estaban metiendo y tenía salones abiertos donde voltearon gavetas de las maestras, se llevaron algunas cosas de valor, materiales, cafeteras, ventiladores, algunas cuestiones personales, bocinas del turno de la tarde y una escalera, lo más impactante de esto es que dejaron todas las protecciones de los salones todas zafadas, también los candados rotos y las puertas destrozadas".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Aunque la institución educativa cuenta con alarma de seguridad y bardas electrificadas, aún así irrumpieron y se llevaron lo que pudieron "la aseguradora no me avisó que no había energía y por eso tuvieron mucha oportunidad de entrar, siendo así el quinto robo que hemos tenido y es una tristeza porque no es la única escuela que está en esta condición, incluso en la etapa de la pandemia hasta dos veces, los rateros han visitado las escuelas, se llevan cosas, y es muy triste saber que está pasando esto, por qué a las escuelas, con la pandemia no tenemos ni dinero de las inscripciones, no tenemos recursos para nada ni para solventar lo que hicieron".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Cansada de esta situación dado que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, ni el municipio de Soledad de Graciano Sánchez han realizado acciones para atender el fenómeno de inseguridad, incluso reporta que en algunas escuelas han tenido que adquirir algunos perros para que ellos auxilian en momentos de inseguridad "en el 911 me dijeron que eran cosas menores y hasta me desalentaron en hacer la denuncia".

Te puede interesar esta nota: Anuncian conclave de seguridad entre SLP y Zacatecas