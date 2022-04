¿Por qué están escaseando algunos productos muy demandados?

Dr. Francisco Javier Moctezuma Montaño

Director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias

Tecnológico de Monterrey en San Luis Potosí

Últimamente nos hemos dado cuenta que algunos productos que antes siempre estaban disponibles han venido escaseando. Por dar algunos ejemplos: consolas de video juegos, automóviles, teléfonos celulares, computadoras personales, por citar algunos. La realidad es que existe una alta demanda de estos productos, pero simplemente los productores no puedes responder a la misma velocidad con la que se demandan los productos.

A pesar de la alta tecnología que existe hoy en día en transporte, distribución, fabricación y entrega, simplemente los productores no cuentan con los insumos necesarios y los que obtienen no son a la velocidad de la alta demanda de los clientes por sus productos. Hoy en día observamos que sale un teléfono celular al mercado donde el precio es elevado, pero a pesar de ello los clientes demandan el producto y están dispuestos a pagar lo que sea por tenerlo, pero simplemente no hay y las pocas unidades que salen al mercado rápidamente son consumidas. Los vendedores de estos productos se dan el lujo de tener listas de espera de clientes para comprar el artículo.

Lo que realmente está sucediendo es que están escaseando las materias primas, esto hace que, aunque las cadenas de suministro y de surtimiento sean ágiles y efectivas, simplemente no lleguen los insumos para fabricar productos. Una cadena de suministro es una serie de facilidades por donde pasa un producto o un insumo y hace que llegue desde el productor hasta el consumidor final.

Estas cadenas de suministro incluyen a los productores, intermediarios, centro de distribución, mayoristas, minoristas y cliente final. Hoy en día hay una serie de factores que están haciendo que las cadenas se suministro sean menos efectivas tales como: fenómenos naturales, situaciones políticas, guerras, delincuencia organizada, escases de materias primas, entro otros factores. Todo esto provoca que no se cumpla con la demanda del cliente, que no llegue a tiempo los productos y que no estén disponibles al ritmo que un mercado exigente los pide y los demanda.

Pero entonces, ¿qué hacer ante esto? Las organizaciones cada vez buscan mas y mejores soluciones para agilizar sus cadenas de suministro, pero lo que es una realidad es que hay una gran escases de materias primas en el mundo y que los productores están buscando de donde obtenerlas o como substituirlas… mientras no se resuelva esta situación seguiremos viendo escases de artículos y que aunque el mercado cuente con el poder adquisitivo simplemente no habrá productos que vender.

Hoy en día los grandes corporativos buscan un “oro” diferente que les permita ser mas competitivos y poder surtir los productos que el mercado demanda, antes escuchábamos del petróleo, hoy en día, empezamos a escuchar el litio, componente que va en las baterías de un gran número de productos, como un componente clave. No nos extrañe que los países que lo tengan se involucren de una u otra forma en alguna batalla o guerra para buscar el ansiado elemento que haga mas efectivas las cadenas de suministro cuyo resultado será grandes ganancias para quien lo tenga y lo controle.

¿Habrá algo de esto detrás de esta guerra que está comenzando en Europa del este y Asia? En realidad, no lo sabemos, pero no nos extrañe que justamente los países que tienen este elemento y aquellas materias primas con más escases se involucren de alguna situación bélica. Lo que sí es un hecho es que aquellos que logren controlar y obtener estas materias primas insumos controlarán los mercados y muchas cadenas de suministro.