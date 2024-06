Por presunto fraude en la Universidad Potosina SC, Miriam tendrá que volver a cursar su carrera

No les pagarán sus semestres perdidos, no habrá sanción para quienes incurrieron en el presunto fraude cometido por la Universidad Potosina SC que se localiza en la avenida Venustiano Carranza, donde recientemente padres de familia denunciaron que no contaba con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, (RVOE).

Miriam Saldivar, estudiante de medicina de esa casa de estudios comentó que como alumnos empezaron a tener sospechas de que algo andaba mal en la institución porque les dijeron que si había registro, pero no tuvieron que investigar mucho para darse cuenta que era una falacia.

“Empezamos a preguntar al rector Arturo Segoviano y dijo que no, pero después comentó que iba a ir al salón y nos iba a presentar estos papeles para que viéramos que sí tenía un Rvoe y está todo actualizado, pero le empezamos a hacer muchas preguntas y dijo no, están en clase, ahorita ya no se las puedo responder porque no quiero interrumpir y ya después nos dio el número y si lo checamos y sí estaba, pero igual después lo buscamos en la SEP y desaparecía, y pues ya entonces de ahí empezamos a tener nuestras dudas y preguntamos, y nos dimos cuenta que esto más grande”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

A mitad de semana padres de familia se reunieron con las autoridades educativas del Estado, ahí les dijeron que le habían dado un tiempo al rector para que actualice su documentación y pague diversas multas por incumplimiento a la autoridad “lo que dicen las autoridades es que si hay, pero que no se ha actualizado por la dirección que estaba en Constitución y también por las instalaciones, él tiene varias multas y no las ha pagado”.

Como afectada dice sentirse un poco triste porque estaba ilusionada de su carrera, pero ahora sabe que tendrá que volver a empezar y además se percata de que ya perdieron mucho dinero, además de que ha acudido a otras instituciones educativas privadas y le han dicho que no les pueden revalidar el año de estudios que han hecho en esa escuela.

“No, no me pueden revalidar porque no tiene RVOE y bueno apenas yo soy de segundo semestre y digo por los de octavo, quinto semestre, pobres”.

No le dará una segunda oportunidad a la universidad “la verdad no, ya no, porque no sé qué tal si vuelve a pasar algo y otra vez pérdida de dinero, de tiempo y ya no puedo dejar ahora sí que mi tiempo en la universidad, no nos quieren hacer un reembolso por todo lo que ha pasado, los abogado nos dicen que es un poco difícil que se llegue a extender este tema muchísimo tiempo, por eso decimos que es un fraude, pero al menos queremos un castigo o una sanción, porque no es justo que hubiera hecho esto”.

Este viernes 14 de junio, los estudiantes, padres de familia, autoridades de gobierno del Estado como la Subsecretaria de Gobernación y la Secretaria de Educación, se reunieron con el rector en las instalaciones de Carranza, pero no dejaron entrar a la prensa, para saber qué sucederá en este caso.

“Desde el 2019 viene sucediendo esto, tiene cinco años, creo que los alumnos de otras carreras también se van a ver afectados”.