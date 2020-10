Por pandemia, niñas y niños dejan de crecer: endocrinólogo

Han afectado el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, los malos hábitos que se han generado en el confinamiento, señaló Francisco Goldaracena, endocrinólogo pediatra del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” y del Hospital del Niño y la Mujer.

A decir del especialista, tras modificar sus hábitos de alimentación, sueño y ejercicio físico; las pocas horas de sueño, la comida chatarra y el sedentarismo, han afectado la producción de hormona del crecimiento.

Martín Báez | El Sol de San Luis

“Los niños al estar confinados en sus casas no asisten a la escuela, al no asistir a la escuela se desfasan mucho en el sueño, un niño de preescolar debe de dormir 12 horas en la noche y ahora se vienen durmiendo a las 12 de la noche, una de la mañana, realmente no alcanzan un sueño profundo para la segregación de la hormona del crecimiento de manera adecuada”.

También observa que hay mala alimentación durante la crisis sanitaria que vivimos “de por sí la población mexicana no tiene muy buenos hábitos, entonces ahora consumen más comida chatarra, la alimentación no es la ideal, entonces también está repercutiendo en la estatura”.

La eterna cuarentena, también ha facilitado el sedentarismo, pues al estar confinados en casa, dejaron de asistir a actividades al aire libre, entonces la secreción de la hormona del crecimiento también se vio mermada en ese aspecto.

La privación emocional de la hormona del crecimiento, la cual ocurre ante cambios significativos para el infante como cambio de casa, de ciudad, de escuela o pérdidas de mascotas.

Y finalmente, el estrés que ha conllevado esta pandemia, también ha influido en el crecimiento de los niños, los cuales han pausado su proceso “normalmente un niño está creciendo entre cuatro y siete centímetros por año, una manera en la que los papás se pueden dar cuenta es si el niño les está dejando el pantalón, o si están cambiando de zapatos o algo que no es tan ortodoxo, pero que mis pacientes hacen, es que ellos mismos se están midiendo en las paredes de las casas, lo ideal es que acudan con su pediatra para que él detecte cuando un niño no está creciendo”

