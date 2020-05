Por ocurrencias, el país tiene crisis de inseguridad: Edgardo Hernández

El diputado Edgardo Hernández Contreras señaló que sacar al Ejército Mexicano a las calles para realizar funciones de seguridad pública es un retroceso a lo que ya hemos vivido en otras administraciones y pone en evidencia que el Estado, los tres niveles de gobierno, ha fracasado porque no tienen municipios fuertes.

“El Ejército no hará un trabajo de policia municipal, sus elementos son reactivos, operativos, combativos por su formación castrense y esta decisión demuestra la debacle de la Federación, en el caso de San Luis, con un delegado de la Fiscalía General de la República que brilla por su ausencia”, añadió.

Expuso que la Guardia Nacional no funciponó como tampoco lo hizo la Gendarmería, le quitaron fuerza a la Policía Federal, “y esas ocurrencias le han costado a México un brote de delincuencia y masacre imparable, que creen que se va a resolver con que el Ejército regrese a las calles”.

Hernández Contreras señaló que los ayuntamientos en San Luis Potosí no tienen elementos policiacos suficientes y menos armamento, para hacer frente a la delincuencia que está incrementando su presencia y sus actos delictivos, por lo que ya es momento se que se tomen acciones.

Una de ellas es que el gobernador del estado se reuna con los 58 presidentes municipales para conocer sus necesidades, además de empezar el reclutamiento de policías municipales o bien abrir plazas de policías estatales para que sean comisionados en todos los municipios, porque hay donde no hay un solo policía.

El legislador añadió que al menos se requieren 500 policias municipales en toda la entidad y que además los estén rotando para que no surjan compromisos con el crimen organizado, para que no se contaminen. El Estado no puede resolverlo todo pero en este tema, debe hacer un esfuerzo para encontrar soluciones.