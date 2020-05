Por no guardar sana distancia en Día de las madres, contagios por Covid-19 podrían multiplicarse las próximas semanas

Potosinos no guardaron la Sana Distancia en el día de las madres, alrededor de un 30 por ciento de la población decidió celebrar en familia y se cree que por esa razón podrían multiplicarse los casos de contagio por Covid-19 en las próximas semanas; se estarían viendo entre 13 y 45 enfermos diarios. Durante esta conmemoración los Servicios Estatales de Salud, tuvieron que aplicar sanciones a establecimientos incumplidos.

La Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, indicó que el domingo estuvieron fuera en todo el Estado, más de 30 brigadas quienes verificaron 918 establecimientos, ahí se aplicaron 134 cierres voluntarios y 5 medidas de seguridad a los establecimientos que no cumplieron con las estrategias del gobierno federal y estatal para evitar el contagio.

Local Suman 298 casos Covid-19 en SLP; tres municipios se han salvado del virus hasta el momento

“Vimos conglomeraciones, recibimos muchas quejas de celebración del día de la madre, aquí entre más se mueve la gente, más distanciamiento hay de casos, se rompió la disciplina de la sociedad, comenzaron a tener más afluencia en los espacios, los casos estarán incrementándose de manera consistente en un promedio diario de 12 hasta 45 infectados, y se puede multiplicar en las últimas semanas”, especificó la funcionaria estatal.

Al igual especificó que un escenario difícil a consecuencia de este relajamiento podría estarse observando en un plazo de 2 a 15 días “veremos los resultados de los que se juntaron a ver a mamá, esperemos que ninguna de ellas este enferma. La gente que se movió ayer puede contagiar”.

Fue enfática al destacar que los potosinos deben prepararse para conocer una nueva realidad, porque se bajó la guardia y se cree que no está pasando nada, hay mucha gente que si respeta las disposiciones de inmovilidad social, pero hay otras que están ajenas a tomar acción dentro de este fenómeno “el virus no se va a ir, así va a suceder con esta enfermedad, tendremos que aprender a vivir con este nuevo virus y ser conscientes de que hasta hoy no hay una vacuna”.