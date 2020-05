Por incumplir documentación, no se han dado apoyos emergentes

Los apoyos emergentes "no se pueden entregar sin tener la certeza a dónde está yendo el recurso; por eso los trámites nos llevan un poco más de tiempo", justificó el alcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios, en respuesta a los reclamos de muchos sectores que, hasta el momento, no han sido beneficiados.

Aún así, dijo que se está avanzando; hasta el momento se han entregado 23 mil 083 despensas y todavía hay disponibles apoyos para pequeños negocios, uno de los cinco programnas que el Ayuntamiento capitalino dispuso por la contingencia sanitaria.

Sin embargo, el secretario técnico del gobierno capitalino, Jorge Arias, reconoció que hay apoyos que no se han entregado, debido a que los interesados no han completado la documentación. Hay, dijo, 71 expedientes incompletos, por lo que no se pueden ejecutar los apoyos.

"Cada persona que está apoyada, es porque esta realmente lo necesita", agregó, y sostuvo que aún quedan disponibles 150 apoyos para quienes hagan los trámites y reúnan los requisitos.

En este aspecto, el funcionario municipal aclaró que es indispensable cumplir con lo establecido en las reglas de operación, ya que los apoyos no se pueden entregar de manera discrecional, sin llevar un registro ni comprobante de a quién se entregaron.

Recalcó que todos los trámites se hacen con la mayor transparencia y con el respaldo documental para comprobarlo, como es el nombre de los beneficiarios, su actividad económica y comprobante de que su comercio o residencia son del municipio de San Luis Potosí.