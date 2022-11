Por falta de vivienda, Fovissste no llegará a su meta de colocación

Con todo y que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) tiene créditos de 1.4 a 4.8 millones de pesos, este año ha tenido problemas para llegar a su meta de colocación debido a la falta de vivienda, señaló Germán Arellano Moctezuma, coordinador del Fovissste en San Luis Potosí.

El funcionario federal informó que en lo que va del año, se han colocado alrededor de mil créditos en todo el estado, con un monto de 670 millones de pesos ejercidos, lo que los ubica a un 72% de su meta anual; destacó que este ha sido un año complicado para el Fovissste ya que en años anteriores, para estas fecha ya tenía el 100% de su meta, con mil 200 o mil 300 créditos colocados.

Germán Arellano Moctezuma, coordinador del Fovissste en San Luis Potosí / Foto: Cristian Robledo

Atribuyó este atraso en la colocación de créditos, a la poca oferta de vivienda que existe y que la inflación ha elevado el costo de las pocas que hay en el mercado; recordó que los créditos del Fovissste van de un millón 400 mil pesos, a 4 millones 800 mil pesos, aunque si el trabajador desea una vivienda más económica, puede acceder a créditos de 500 mil o 600 mil pesos.

Arellano Moctezuma también recordó que a partir del próximo año, el Fovissste cambiará su proceso de asignación de créditos, lo que permitirá que los derechohabientes puedan ejercer su crédito en cualquier momento del año. Anteriormente, cada año los derechohabientes tenían que inscribirse a final de año para ejercer su crédito al año siguiente, sin embargo esto llevaba a que personas que no estaban inscritas no pudieran acceder a su crédito, mientras que otras que sí estaban inscritas, no lo utilizaban.

