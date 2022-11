Por desproporcionada, GP PAN no apoyará propuesta de aumento a tarifas del agua

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado Rubén Guajardo Barrera y Liliana Guadalupe Flores Almazán, señalaron que es complicado y prácticamente inviable que se autorice un incremento en las tarifas de agua del 25 por ciento como lo propone el INTERAPAS.

El legislador Guajardo Barrera señaló que “resulta desproporcionado y totalmente fuera de lugar, el aumento del 25 por ciento a la tarifa del agua potable; en ningún escenario existen las condiciones para una definición de ese tipo”.

Descalificó esta propuesta que considera “fuera de toda proporción”, misma que no tiene cabida en ningún escenario para los municipios que suministra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS).

Explicó que el artículo 31 constitucional en su fracción IV establece “…contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, sin embargo, “esta en desproporción la propuesta a lo que hoy tenemos de índice inflacionario y otros aumentos, por eso voy en contra”.

Expresó que no se apoyará esta idea que está lejana a la realidad y pide a las autoridades relacionadas con ésta, que reconsideren lo que pidieron, toda vez que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, no se apoyará semejante solicitud.

“Pedimos que cambien su propuesta, hay que reconsiderarla, modificarla. Como legislador del PAN, vamos a hacer una consideración de ésta y haremos un análisis exhaustivo sobre el tema. Esto es desproporcionado, frente a cuestiones como la inflación, el aumento de salarios. No vamos a afectar más el bolsillo de los potosinos”.

A su consideración, debe prevalecer ante todo el derecho humano al agua, por eso lo que se debe hacer, es garantizarla y no salir de toda proporción; “sería irresponsable validar un aumento del 25 por ciento y no sería nada sensato apoyar una situación de este tipo en estos momentos, en que no hay agua y está saliendo de mala calidad”.

Por su parte la diputada Liliana Guadalupe Flores, coordinadora del GP PAN, señaló que “vienen con una carta muy grande a Santa Claus y lo que deduzco, porque no tengo el proyecto en mis manos, es que se cobijaron con el decreto publicado que tiene una fórmula donde se toma en cuenta diversos factores que da como resultado el porcentaje máximo que pueden proyectar de aumento, que en este caso es del 25 por ciento, igual que el año pasado cuando tampoco se aprobó”.

Expuso que “considero y estoy segura de que es muy complicado que esta propuesta pase en la Comisión del Agua, pero además estaremos muy al pendiente en revisar cómo se aplicaron los recursos en este año y la proyección de cómo se gastarán en el que viene”.