Por desabasto de medicamento recurren a hierbas en SLP

"Ya no necesito el medicamento, la mera verdad tuve que comprar hierbas para hacerme un té porque no me daban la medicina", revela un derechohabiente de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Soledad. Esta es la realidad sin maquillaje de lo que ocurre en el sector salud de San Luis Potosí en donde se vive desabasto de medicamento.

Así lo ponen de manifiesto los testimonios recogidos por El Sol de San Luis donde se revelan complicaciones para obtener algunas medicinas, unas especializadas y otras para atender enfermedades crónico degenerativas.

Reportan en especial falta de Metformina.

Aquí lo que la gente revela:

Soledad Testimonios.mp4





Videos | Juanita Olivo

Producción | Felipe Cárdenas