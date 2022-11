Por definir recursos 2023 del Bienestar Municipal

El secretario del Bienestar del Ayuntamiento capitalino, Martín Juárez Córdoba, informó que están por resolverse los presupuestos para 2023, principalmente los dirigidos a programas sociales, pero todavía se está a la espera que se definan los recursos estatales y federales, y seguir mejorando las condiciones de los beneficiarios.

“Hay que recordar que toda la política de desarrollo social tiene presupuestos que se van complementando; todo lo que es la parte del Ramo 33 es precisamente con lo que se viene operando, por lo que hay que ver cómo se van dando estas partidas y poder tener una proyección”, detalló.

Indicó que ya hay estimados del presupuesto que se estaría manejando para el siguiente año, pero que se está a la espera de las proyecciones de otras áreas que tienen que ver también con el bienestar.

“Nosotros generamos esa dinámica, pero hay otras áreas que intervienen; nosotros focalizamos; por ejemplo, vemos que hay una ruta de la salud, que coordina el Dif, pero el acercamiento con la ciudadanía lo ve la Secretaría del Bienestar”, explicó.

Juárez Córdoba agregó que también se está a la espera de ver el monto de aportaciones federales. “Ahorita está la discusión del presupuesto, se estima que haya incrementos al área de programas de carácter social, y en la partida a los municipios también tenemos esa posibilidad”, indicó.

Reconoció que en la capital potosina hay familias con diferentes necesidades; las cifras más recientes citan que hay 748 casas que no tienen energía eléctrica por dispersión, porque no hay red u otras circunstancias, lo que provoca que, por ejemplo, no tengan acceso a educación, o a generar condiciones de esparcimiento, pro hay otras que tienen otras necesidades, como el piso firme.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí