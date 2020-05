Por asaltos, gasolinera Total en SLP no despacha a motociclistas porque serían delincuentes

En lo que podría constituir un acto de discriminación, una gasolinera de la capital de San Luis Potosí instrumentó una política de venta donde no abastece de combustible a motociclistas debido a los constantes asaltos que se registran.

Se trata de una estación de servicio de la empresa Total que se localiza sobre la avenida Pedro Moreno en la zona norte de la ciudad, según la denuncia ciudadana hecha por el "biker" José Govea Muñoz quien no fue atendido por los despachadores.

"A todos los motociclistas potosinos y ciudadanía en general esto me paso hoy", comenzó a narrar.

"Fui cargar combustible para mi moto en la gasolinera que está en Pedro Moreno a un costado del Salón Río, el despachador me dice que no puede surtirme por que les dieron la orden de no surtir a ningún motociclista porque todos somos asaltantes y delincuentes".

La víctima pregunta ¿en qué base legal hicieron esto?, sabiendo que están coartando el derecho de todos los ciudadanos de comprar nuestros insumos donde sea, no creo que haya un aviso de las autoridades policiacas, así como de ninguna dependencia para negarte un servicio sea donde sea ,espero se tome cartas en el asunto y se sancione este atropello para que todo el gremio motociclista y todos los demás ciudadanos que salimos honradamente a trabajar no resultemos afectados.

El biker compartió fotografías de la gasolinera, inclusive de un letrero colocado en las bombas de suministro de combustible con la leyenda "No se despachan motos porque asaltan".