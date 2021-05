Pondremos una rosticería en Soledad y San Luis asegura Pedro Haces de la CATEM

En San Luis Potosí y en Soledad de Graciano Sánchez Fuerza por México pondrá una rosticería y se acabará con vicios ocultos, declaró Pedro Haces Barba líder moral de Fuerza por México y dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), en un encuentro con el abanderado a la gubernatura Juan Carlos Machinena Morales, candidatos y candidatas del partido en SLP a diputaciones locales, federales y alcaldías.

Denunció públicamente que existen muchas anomalías en SLP, que el gobierno actual está solapando, “son más ciudadanos libres y limpios en San Luis Potosí, que políticos corruptos, vamos por la victoria”, expresó el también senador de la república.

“Juan Carlos Machinena tiene propuestas de altura, no políticas baratas, como prometer que van a hacer cinco hospitales, cuando todavía no se ha terminado uno, otros que prometen que van a traer grandes tecnologías en seguridad, si son delincuentes no lo van a traer nunca”, expuso ante los abanderados de FXM.

Manifestó tener conocimiento de que el alcalde de SLP dio despensas, seguridad pública bloqueó las calles, “no hay barreras y díganle a toda la gente que todo lo que les ofrezcan lo agarren y en la boleta la vamos a pintar de rosa”.

Dijo que este 6 junio es muy importante pintar de rosa el estado, “busquemos un voto rosa parejo, celebro lo que dijo nuestro próximo gobernador, los ciudadanos candidatos, no son letras de cambio, son seres humanos que se la van a romper para sacar a este partido adelante”.

Advirtió a los simpatizantes de Fuerza por México y del candidato a gobernador Juan Carlos Machinena Morales, que se jugará sucio en esta elección, “va a llegar algún enviado del secretario de Finanzas del estado, que es el que le surte el dinero al hermano y que tiene la maleta de billetes a ofrecer dinero”.

“Hay que promover el voto útil, cuidar nuestras casillas el día de la elección, denunciar los excesos ante el INE, vigilar el proceso de elección de nuestro estado”, declaró Pedro Haces. Dijo que se trata de un acto que el mismo gobierno estatal está solapando.