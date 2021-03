Políticos y gobierno no cumplen con la generación de empleo: Marvely Costanzo

En gira por Salinas, Marvely Costanzo candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano dialogó con habitantes de Salinas, con comerciantes y recorrió las calles para escuchar el sentir ciudadano.

“Los gobiernos siempre prometen empleo, pero no cumplen, sencillamente porque no saben cómo generarlo. Son incapaces de cubrir esa necesidad tan importante para los ciudadanos”, afirmó la candidata al plantear que en su gobierno se le dará todo el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como favorecer el emprendimiento, sobre todo de jóvenes y comerciantes.

Local Voy por todo, hasta el último esfuerzo, habla Marvely Costanzo

Al reunirse con comerciantes y vecinos del sector, les aseguró que ella si va a cumplir con la generación de empleo, pues gracias a su trayectoria como empresaria sabe cómo atraer inversiones que puedan traducirse en más y mejores oportunidades de trabajo.

"Los políticos y los gobernantes vienen y prometen que generarán empleo, pero la realidad es otra. San Luis Potosí hoy por hoy no tiene rumbo hacia el desarrollo y es evidente que las comunidades sufren por buenas oportunidades de trabajo".

El actual gobierno federal ha abandonado a la iniciativa privada y el gobierno estatal ha dejado mucho que desear en la defensa de los intereses del estado. El gobierno estatal presenta cuentas muy alegres de inversiones millonarias en empresas y desarrollo, pero en la realidad los ciudadanos no ven que existan más fuentes de trabajo.

En breve, dijo Costanzo, dará a conocer acciones específicas para la atracción de inversiones y generación de empleo; "mientras les puedo decir que yo sí les voy a cumplir y no me burlaré de ustedes cómo los hacen los demás políticos. Yo no vivo de esto como ellos que pretenden enriquecerse con el dinero de la gente. Vamos a llegar al Gobierno y demostrarles que ya estamos hartos dio abandono, la corrupción y el dispendio".

Leer más de El Sol de San Luis

Local SLP no es una tierra segura para las mujeres: Marvely Costanzo

Local Se compromete Marvely Costanzo a trabajar por el Altiplano potosino