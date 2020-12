Política debe hacerse con responsabilidad: Pedroza Gaitán

Encontrar coincidencias aun entre las diferencias que puedan existir es un reflejo de madurez política, pero más aún de conciencia, “porque eso indica que somos capaces de construir con una visión amplia, con una visión de privilegiar el bien superior que es nuestro estado”.

Así lo destacó en entrevista para EL Sol de San Luis, el precandidato a la gubernatura del estado del Partido Acción Nacional, Octavio Pedroza Gaitán, en relación a la coalición “Sí, por San Luis Potosí” establecida con los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, apostando con ello a una unidad política con visión y responsabilidad por el bien del estado.

El ex alcalde y senador destacó los atributos con que se presenta ante la militancia albiazul / Daniel Esquivel

“La celebro, la aplaudo, mando un mensaje de beneplácito porque mi partido desde la estructura nacional el Consejo Nacional aprobó el acuerdo marco para construir coaliciones con otros partidos, desde lo local ya se había firmado el primer protocolo de coalición histórico, inédito de estos partidos en una misma premisa, eso indica que debemos encontrar coincidencias aun entre nuestras diferencias para buscar realmente ese bien superior que es que a nuestro estado le vaya bien”.

El ex alcalde y senador destacó los atributos con que se presenta ante la militancia albiazul, y que marcan diferencia con sus adversarios, “son mis 27 años de militancia panista, lo contrasto con quien hoy contiende pero que no es militante, no tiene una trayectoria, lo que es de una connotación importante”.

Subrayó que los tres cargos públicos que ha desempeñado y ganado en la calle y en las urnas, “los he concluido sin dejar el barco a medio río, están los resultados que son siempre nuestra mejor carta de presentación, y algo intangible; verdadera pasión y compromiso por servir a San Luis Potosí, estos son los atributos que pongo en balanza para que el panista considere; la identidad partidaria, concluir cargos públicos y resultados en los encargos anteriores”.

El precandidato rechazo en algún momento ir políticamente según la dirección del viento, “no coqueteo con otras fuerzas políticas, nunca he brincado de parido en partido, para según sople el viento hoy ponerme un color y mañana otro, esto emana de la identidad partidaria, y de los valores que deben de subyacer en nuestra responsabilidad para actuar como funcionarios públicos”.

Octavio Pedroza celebró “piso parejo” para los contendientes dentro del partido / Daniel Esquivel

Sobre el desarrollo de la contienda interna por la gubernatura, Octavio Pedroza celebró el “piso parejo” para los contendientes, sin embargo aceptó que pudieran haber favoritismos, e incluso acuerdos y alianzas entre aspirantes, lo que dijo, no debe sorprender.

“Dentro del partido siempre habrá preferencias, grupos con mayor afinidad, lo que debe preocuparnos es si hay piso parejo en términos del uso de recursos, yo no tengo cargo público desde hace mas de dos años a diferencia de algunos de los contrincantes, que los panistas interpreten”.

Sobre el encuentro con el precandidato a la gubernatura por el partido verde Ricardo Gallardo Cardona, Pedroza Gaitán destaco que fue en encuentro meramente casual, “lo encuentro de frente… es una regla sine qua non tener la capacidad de saludar, incluso dialogar con quien sea, destaco la cortesía política y educación, pero quien es enanito políticamente hablando interpreta en eso una visión igual de un pequeño tamaño”.