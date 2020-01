Policías roban vivienda; hasta el perro y las croquetas se llevaron

San Luis Potosí.- "Que se investigue a oficiales de la Policía Metropolitana denunciados como probables responsables de los delitos de abuso de autoridad y robo calificado", pidió una familia de la colonia La Campiña, en Villa de Pozos.

Los denunciados además de los destrozos que hicieron para ingresar a la casa, se robaron un perro de la raza ‘husky’, un costal de croquetas, un videojuego de sus hijos, 30 mil pesos en efectivo, así como los teléfonos celulares del matrimonio.

Con querella en mano, una madre de familia que se identificó como Karla Trejo, acudió a El Sol de San Luis a denunciar lo que ocurrió en su hogar, mientras ella, su esposo y sus dos hijos dormían en tranquilidad como cada noche.

De acuerdo al número de expediente CDI/FGE/I/D01/02455/20, el pasado 22 de enero, alrededor de las 02:00 horas, tocaron a su puerta, muy fuerte, por lo que se levantó y se asomó a la ventana observando a cuatro policías de la mencionada corporación con lámparas alumbrado al interior de la vivienda.

Relató que se estaba poniendo un pants para salir y conocer qué sucedía, cuando dos de estos presuntos policías ya habían ingresado a su hogar por el patio trasero, rompiendo la ventana de la puerta trasera, al tiempo de que a ella y a su esposo, los sientan en el sillón de la sala, “nos agacharon, nos cubrieron la cabeza con una toalla, nos estaban sometiendo del cuello” compartió.

El resto de los supuestos policías ingresaron por la puerta principal golpeando la chapa; el motivo del ingreso de esa manera, según su versión, es que había una denuncia ciudadana de que guardaba ‘armas de fuego’, las cuales dijo la madre de familia, no encontraron porque no había tales.

La madre de familia, lamentó el actuar de quienes aseguran son ‘policías’ por la vestimenta, la patrulla, aunque a esta última no alcanzaron a tomar el número, sin embargo entre los agentes, venía una mujer, que en todo momento también la amagó.

Al final de esta situación, antes de irse los señalados, bajaron el interruptor eléctrico, dejando a los cuatro integrantes de la familia en una sola habitación encerrados, en medio de llantos de niños asustados, impotencia y coraje.

Los presuntos oficiales advirtieron que no denunciarán; por lo que a pregunta expresa de, si no tenía miedo de hacer público los hechos, Karla Trejo respondió que sí, “pero es peor no denunciar”, Ante dicha situación reiteró el llamado a las autoridades correspondientes para que se proceda legalmente y se castigue a quienes resulten responsables.