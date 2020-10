Policías reprobados en control y confianza siguen activos

“Es muy grave que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no haya sido capaz de dar de baja a un solo elemento, de los 56 que no aprobaron el examen de confianza y que no cuentan con el Certificado Único Policial, porque siguen desempeñando una responsabilidad pública sin tener los requisitos”.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, señaló que “lo único que han hecho con los elementos que no pasaron el examen de confianza, es cambiarlos de las áreas operativas a las administrativas, sin que ninguno haya causado baja”.

Guajardo Barrera expuso que “esto refleja que, ni siquiera el trabajo jurídico y administrativo ha sido capaz de hacer el Secretario de Seguridad Pública, Comisario Jaime Pineda Arteaga. Lamentamos que no le ponga atención a estas evaluaciones que sirven para darle más confianza a la corporación y a la ciudadanía sobre la actuación de los elementos”.

Precisó que durante la comparecencia que sostuvo el Secretario de Seguridad Pública ante el Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno, el propio Comisario Jaime Pineda Arteaga, reconoció que no se han dado de baja a ninguno de los elementos que no pasaron el examen de confianza y que no cuentan con el Certificado Único Policial.

Por ello, “el tema de seguridad pública en San Luis Potosí no es nada alentador, los datos que se tienen son terribles 8 de cada 10 potosinos no se sienten seguros y van a la alza todos los delitos”.