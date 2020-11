Policías municipales cometieron tortura: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició queja de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos de un hombre, torturado por Policías Municipales que lo agredieron con una tabla en los glúteos luego de que todo quedara registrado en una videograbación que circuló en redes sociales.

El titular de la CEDH Jorge Andrés López Espinosa explicó que “en el audio se escuchaba en diversas ocasiones que uno de los policías con palabras altisonantes le ordenaba a la víctima: “agachate”, “voltéate”, “quita la mano”, “empínate”, “baja la mano”, “bájate el pantalón”, mientras que el hombre decía “me duele”, “yo no hice nada malo”, “ya no me pegues””.

Local Policías cometieron secuestro exprés: CEDH

Los hechos ocurrieron en Villa de la Paz a donde acudió el personal de la CEDH a realizar una inspección en las celdas de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, observando que no se encontraba en las celdas ninguna persona detenida y que lugar estaba en condiciones antihigiénicas y deplorables.

Posteriormente se localizó y entrevistó a la víctima en su hogar y manifestó que cuando fue detenido se encontraba intoxicado al interior de su domicilio; sin motivo y justificación ingresaron tres policías municipales, quienes procedieron a asegurarlo, lo trasladaron a las celdas preventivas y en ese lugar le ocasionaron las agresiones que se observan en el video, asimismo manifestó que estuvo encarcelado por dos días, y el primer día no se le proporcionó alimento y agua, sino hasta el segundo que su madre le proveyó alimentos.

Por este motivo el Organismo Constitucional Autónomo emitió medidas precautorias dirigidas al Presidente Municipal de Villa de la Paz, a fin de que se garantizara la integridad y protección necesaria a todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, o prisión, para que no sean víctimas de tratos crueles inhumanos

De la misma forma y después de llevar a cabo la investigación correspondiente la CEDH emitió la Recomendación 12/2020 dirigida al Ayuntamiento de Villa de la Paz.