Policías jubilados se quedaron “plantados” en la Secretaría de Finanzas

Mientras la Secretaría de Finanzas no asiste, se comprometa y firme el compromiso con burócratas, policías, ministerios públicos, peritos y personal del poder judicial, jubilados, no hay acuerdo “a todos nos están viendo la cara y jugando con nosotros”

Así lo afirmó a las puertas de la citada dependencia estatal la presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos, Adriana Moya Méndez, quien refirió que fueron citados para este martes, “nos convocaron para el día de hoy a las 11:00 de la mañana a la Dirección de Pensiones del Estado ya que nos pagarían la mitad del aguinaldo que nos falta y para llegar a un acuerdo de cuándo nos depositarían nuestro bono de jubilado, el fondo de ahorro, el incremento salarial con retroactivo”.

Aseguró que llegaron puntuales a la cita “y resulta que estando ahí, cual es nuestra sorpresa que no fue ni personal de Finanzas, ni el licenciado Jorge Vega; y como soy la que represento a más gente tomé la decisión de no llegar a ningún acuerdo con el licenciado Coronado”.

Explicó que tomó esa decisión “porque luego Finanzas sale con que: ´si yo no firmé no tengo por qué pagar´, entonces aquí estamos y espero que seamos atendidos por la titular de finanzas, Ariana García Vidal, quien resulta que supuestamente no está aquí en San Luis; espero que nos atiendan y nos digan cuándo nos van a pagar, porque ya no estamos en la época donde nos decían: mañana te pago y no daban ningún documento; ya no tienen credibilidad”.

Necesitamos que se comprometan por escrito, sentenció la lideresa, para después tomar acciones, “aquí vamos a estar hasta que seamos atendidos”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Moya Méndez refirió que se encontraba personal “tanto burócrata, como policías, ministerios públicos, peritos, personal del poder judicial, y a todos nos están viendo la cara, como que están jugando con nosotros, entonces vamos a tomar acciones hasta que nos atiendan”.

Indicó que el bono es variable “pero sí asciende a arriba de los 10 mil pesos y cuántos jubilados y pensionados somos, al menos de la asociación que yo represento alrededor de 600”.