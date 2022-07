Policías evaden casos donde intervienen elementos de seguridad privada: empresaria

Comerciantes del centro histórico se quejan de que personal de empresas que ofrecen servicios de video vigilancia privada no actúan como primeros respondientes al ser los primeros en atender casos de robos en negocios, y cuando llegan elementos de seguridad por el mismo tema no realizan el procedimiento para detenerlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Al ser omisas ambas partes por cuestión de quien llego primero al lugar del hecho, los delincuentes a quienes se les llega a encontrar incluso en flagrancia, no son detenidos ni mucho menos puestos a disposición de la autoridad.

La falta de una estrategia de coordinación eficaz entre el personal de alarmas de vigilancia y seguridad privada con las corporaciones de seguridad, genera que muchos delitos de robo a negocios queden impunes.

“Estalla la alarma, llega el elemento de la empresa de servicios de alarmas privadas y está el delincuente infraganti, hay todos los elementos para procesarlo incluso la disposición del afectado para levantar la denuncia”.

Posteriormente, llaman a las policías, y ellos cuando llegan por el tema de primeros respondientes dejan el caso en manos de los elementos de seguridad de alarmas privadas quienes no se hacen cargo de levantar reportes ni de ponerlo a disposición del ministerio público aun y con todos los elementos para ello, por lo que quedan en libertad en ese mismo momento y el delito impune”.

Así lo comentó la empresaria Alejandrina Cedillo, “hay muchas quejas de compañeros comerciantes sobre el tema, “hemos tenido varias quejas, incluso ya hablamos con los propietarios de alarmas privadas que no sirven para mucho solo como para que estalle la alarma y avisar a la central, hay varios casos y quejas porque al delincuente no se le detiene ni los policías no la gente de alarmas” se “avientan la bolita entre ellos y finalmente no pasa nada”.

