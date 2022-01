Policías están solos, no tienen el refuerzo federal: Iglesia

Mueren policías en el estado porque "están solos", señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien criticó la política de "abrazos, no balazos" del gobierno federal.

Luego de que este martes murió otro policía, ahora en un enfrentamiento en el municipio de Tamasopo, el vocero de la Iglesia Católica acusó que esto pasa porque los policías "están solos, porque no tienen el refuerzo federal", en ese sentido señaló que aún si el gobernador pide ayuda a corporaciones federales, y éstas "tienen orden de no hacerles nada (a los delincuentes), qué vamos a hacer".

Manifestó que la estrategia de "abrazos, no balazos, no funciona", pues aunque al principio se pudo apelar a que con la bondad humana se pudiera erradicar la violencia en el país, "ya se vio que no es así", incluso señaló que es hora de que el gobierno defina si está a favor de los delincuentes o de la ciudadanía.

Así mismo, señaló que la violencia ha permeado "a todas las capas de la sociedad", lo que se ha manifestado en la violencia ejercida en contra de los animales, como los dos recientes casos en que han resultado muertos dos perros en situación de calle.

Priego Rivera también se pronunció a favor de que se sancione el maltrato animal, aunque cuestionó "cómo puede ser posible que ya no nos indigne la muerte de un ser humano y sí la de un perrito, si nos indigna la muerte de un perrito debemos indignarnos también por la muerte violenta de un ser humano", y erradicar la crueldad en todos los ámbitos de nuestra vida.

