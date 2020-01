Policía estatal no mima a la delincuencia: Landeros Hernández

Sí hay combate a la inseguridad por parte de la Policía Estatal, aseguró Carlos Arturo Landeros Hernández, titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).

Luego de las críticas hechas por el vocero de la Iglesia Católica respecto a que no hay un combate frontal a la inseguridad en el estado y que por el contrario, se “mima” a los delincuentes, el director de la Policía Estatal manifestó que en la corporación “seguimos trabajando de manera coordinada y atendemos todo tipo de delitos, no mimamos a la delincuencia, al contrario, nosotros salimos para darle seguridad al ciudadano y no a la delincuencia”.

Local Inseguridad ha crecido porque se ha mimado a los delincuentes: Arquidiócesis

Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una Unidad de Análisis Táctico, a través de la cual se identifican los tipos de delitos que se cometen en cada zona, “nos dice dónde tenemos que reforzar la vigilancia y trabajar de manera focalizada en esas zonas”, por lo que aseguró que sí existen estrategias para combatir la delincuencia.

En ese sentido, indicó que “nosotros trabajamos para mejorar la percepción en todos los ámbitos, incrementamos la vigilancia en todas las zonas, tratamos de fortalecer aquellas áreas que creemos que son susceptibles de algún delito”.

Cuestionado respecto a si entonces es el sistema penal el que causa esta percepción de impunidad, Landeros Hernández señaló que si bien el sistema penal es garante de los derechos de los ciudadanos, la policía estatal cumple con su responsabilidad de poner a disposición de inmediato, a cualquier ciudadano que comete algún delito de cualquier tipo.