Policía cibernética alerta sobre fraudes con códigos QR en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí alertó a la población sobre posibles fraudes realizados mediante códigos QR, tras la circulación de un mensaje en WhatsApp que advertía sobre una supuesta infracción vehicular acompañada de un código QR.

El titular de la SSPC, Juan Antonio Villa Gutiérrez, aclaró que este tipo de situaciones no han ocurrido en la capital potosina y que el caso al que hace referencia el mensaje viral es un hecho aislado registrado en Argentina. “Ahorita le estamos dando mucha difusión al tema, porque algunos no se dieron cuenta de que ayer se realizó por WhatsApp una supuesta infracción que se dejaba en un vehículo y pedían que escanearan un código QR. Eso no está sucediendo en la capital; hasta el día de hoy no tenemos el evento”, señaló.

Villa Gutiérrez instó a la ciudadanía a extremar precauciones y verificar siempre los códigos QR antes de escanearlos, resaltando los riesgos de interactuar con estos sin seguridad. “Estuve trabajando a través de los WhatsApp de los comités vecinales, aclarándoles y sacamos una información respecto a la importancia de verificar los códigos QR, especialmente el URL, que es el sitio al que dirige el código”, explicó.

El funcionario advirtió que los códigos QR no verificados pueden ser utilizados para obtener información personal del teléfono celular, incluyendo datos de aplicaciones como WhatsApp, lo que podría derivar en fraudes. “Lo más importante es que ante una situación de este tipo, donde un código QR aparece en un vehículo o en una casa, no se debe escanear. Estos códigos pueden ser inseguros y permitir el acceso a la información del teléfono celular”, subrayó.

Respecto a las sanciones de tránsito, Villa Gutiérrez enfatizó que la Secretaría de Seguridad no emplea códigos QR en estos procesos. “Cuando nosotros llevamos a cabo una sanción al reglamento de tránsito, se deja un documento oficial que tiene un número de folio, los logos del Ayuntamiento y de la Secretaría, y requisitos específicos. Es un documento oficial, no un mensaje genérico como el que apareció ayer en WhatsApp”, aclaró.

Finalmente, el titular de la SSPC informó que se intensificará la campaña de sensibilización sobre delitos cibernéticos en coordinación con la Policía Cibernética para prevenir este tipo de fraudes. “Seguiremos continuando con la campaña de prevención, ya que estos fraudes son cada vez más comunes”, concluyó.