Podrían cerrar 30% de la mipymes en SLP: Canacintra

Se estima que en San Luis Potosí el 30 por ciento de las de micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) cierren debido a la crisis económica que provocó la pandemia del Covid-19, sin embargo será hasta septiembre o después cuando se pueda tener un balance de cuántas sobrevivieron, ya que todavía hay algunas de giros no esenciales que no han podido incorporarse a la nueva normalidad.

Así lo manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien comentó que con el inicio de la nueva normalidad tan sólo han podido regresar a sus actividades unas cuantas empresas que son consideradas esenciales, pero hay otros giros que aún continúan detenidos porque todavía no les autorizan volver a operaciones.

“Las empresas pequeñas, sobre todo las familiares son las que van a estar cerrando, yo creo que esto lo vamos a ver más o menos hasta el mes de septiembre, cuando ya no abran las que aún no regresan o se den de baja las que no pudieron repuntar sus ventas”, expresó.

Indicó que si bien a nivel nacional se prevé que el 30 por ciento de las mipymes cierre, por lo que consideran que el comportamiento sea similar en la entidad potosina, porque las más afectadas por la pandemia son las empresas locales por la falta de apoyos, a diferencia de las transnacionales que cuentan con un mayor poder adquisitivo y que pueden salir adelante de la crisis.

Ante ello, los empresarios siguen apostando al impulso y promoción del consumo local, pues es lo que principalmente contribuirá a que se reactive rápidamente la economía en el estado.