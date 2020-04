Podrían cerrar 20% de las Mipymes

En estos momentos de crisis son bienvenidos todos los apoyos que los bancos ofrezcan al sector empresarial, pues se prevé que en el mes de mayo el 20 por ciento de las micros, pequeñas y medianas empresas del país desaparezcan por completo porque sus operaciones siguen detenidas, además de que vienen arrastrando una crisis financiera desde el año pasado por el nulo crecimiento.

Así lo manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien comentó que desafortunadamente las mipymes del sector de servicios serán las más perjudicadas por esta situación, porque hay muchos negocios pequeños que no son considerados esenciales como los salones de belleza, agencias de viajes, entre otros que no pueden continuar con su actividad.

“Nosotros calculamos que en este mes de mayo el 20 por ciento de las mipymes existentes van a desaparecer porque ya veníamos arrastrando una crisis financiera del año anterior con un crecimiento en cero, y ahorita el caldo no está para albóndigas, las verdad es que nos cogió en un momento en el que no estábamos preparados y menos el gobierno estaba preparado para esto”, expresó.

La empresaria señaló que si bien los apoyos que ofrecen diversas instituciones en estos momentos son de mucha ayuda para seguir manteniendo el empleo, como las medidas de apoyo al sistema financiero que anunció el Banco de México por 750 mil millones de pesos, de los cuales una parte será destinado a créditos para las empresas; no obstante consideró que las tasas de interés que ofrezcan los bancos deberían ser más accesibles y no tan altas, pues ahorita las empresas no tienen la capacidad financiera para poder solventar tasas muy gravosas.

“Estamos tratando de mantener a la plantilla laboral en todo lo que se pueda, aunque no les estemos pagando el cien por ciento de sus salarios; se ha estado pactando con ellos para poderles pagar. El mes de abril no fue tan difícil porque traíamos remanentes, pero si se alarga todo mayo e incluso junio pues podría empezar a haber cierres y despidos, de por sí ya hay muchos que han despedido trabajadores”, apuntó.