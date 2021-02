Podrían cancelar visa a quienes intenten vacunarse contra el Covid-19 en EU

Las distintas sedes consulares de los Estados Unidos podrían cancelar visas de turistas o documentos oficiales a residentes que falseando información o documentos, se trasladen a ese país con el propósito de recibir alguna vacuna contra el Covid-19.

Así lo alertó el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), del gobierno del Estado, Enrique Malacara Martínez, quien dijo que hay mucha inquietud en ese tema por parte de los connacionales.

“Si, nos están llamando algunos paisanos para preguntarnos si pueden llevarse a familiares, principalmente a sus padres para que allá reciban la vacuna, en estos casos decirles que no, no se puede porque entre los requisitos piden que se compruebe la residencia legal permanente de quienes van a recibir la vacuna, hay situaciones registradas en que se ha mentido con tal de recibir la dosis, pero esto pone en riesgo que un siguiente ingreso a la Unión Americana les sea negado, hay riesgos de que les retiren incluso sus visas”.

Malacara Martínez hizo un llamado a la población que tiene la inquietud de viajar al vecino país a vacunarse, a que se abstengan y no pongan en riesgo su ingreso legal al vecino país. “si tienes visa de turista no debes ir a vacunarte, a nuestros paisanos decirles que no deben llevase a familiares a vacunar porque no viven allá de manera permanente”.

Muestra de lo anterior dijo, es que afortunadamente el gobierno de Estados Unidos esta incluyendo a los connacionales en su esquema de vacunación, sin considerar su estatus migratorio, el requisito es comprobar que están viviendo de manera permanente en ese país.

