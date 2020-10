Poder Judicial de la Federación acepta recurso de amparo contra elección de la CEEAV

El Poder Judicial de la Federación aceptó el recurso de Amparo que interpuso Blanca Laura Martínez Belmares contra la elección de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, luego de que Jorge Vega Arroyo no era elegible para el cargo por la vía de la reelección.

La ex aspirante a la CEEAV, Blanca Laura Martínez, fue notificada recientemente que el recurso fue favorecido por el octavo Juzgado Federal, considerando que el proceso estuvo amañado desde un inicio y violatorio de sus derechos humanos.

Local Piden pena máxima familiares de Érika

El pasado 13 de septiembre en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, llevaron a cabo el proceso de elección para la titularidad de la CEEAV, sin embargo desde un inicio se observó que la votación fue a modo y con serias inconsistencias, además de desconocimiento de la Ley.

“Estoy segura que fui violentada en mis derechos, fue un proceso amañado, quiero decirles que el amparo ha sido admitido, no me voy a quedar callada por cómo se llevó a cabo el proceso, estoy consciente que fui víctima de violencia, fue una violación en el principio de paridad, además el artículo 93 de la Ley Estatal de Atención a Víctimas del Delito refiere que el comisionado debe ser elegido por 5 años y no por 3 o por 8, por eso estoy participando de este acto legal al que tengo derecho”.

Para ella se dieron acuerdos bajo la mesa y prevalecieron intereses de la administración estatal “fue un proceso mal hecho y a quién le convenía se salió con la suya, es por eso que este recurso de Amparo Indirecto va contra autoridades del Congreso del Estado, el comisionado de la CEEAV y del Poder Ejecutivo”.

Blanca Laura Martínez Belmares, fue acompañada por líderes de organizaciones civiles que la están acompañando en este proceso de lucha legal, como las activistas Lourdes Alemán, presidenta de Inclusión Género y Ciudadanía A.C, Mayra Iruegas, presidenta de Pro Mujer, Emprendedora y Solidaria A. C, Ruth Posadas, líder de las mujeres taxistas, Miguel Ángel Jacobo, ex candidato a la barra de abogados en San Luis Potosí, Janeth Arias de la Delegación Coparmex-Villa de Reyes, Paola Cabriales, abogada, entre otros.

Te puede interesar esta nota: CEEAV reajustará su aumento de presupuesto anual